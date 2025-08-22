La gran fiesta de la hípica asturiana: veinte países presentes en el Hípico más internacional

Un año más, la "Marcha Radetzky" sonará en Las Mestas y lo hará durante la edición más cosmopolita del Concurso Hípico Internacional de Gijón. En su 82ª. edición contará con la participación de cerca de noventa jinetes y amazonas procedentes de veinte países, entre ellos algunos de los más destacados en el panorama de la hípica internacional.

La presentación del concurso se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Gijón, con la presencia del concejal de Deportes, Jorge Pañeda; la presidenta de la Federación Asturiana de Hípica, Ana Palacios; y el director técnico del concurso, Alejandro Ancín, que enumeró algunos de los participantes más destacados que se podrán ver sobre el verde de Las Mestas del 26 al 31 de agosto. "Julien Epalliard, actual campeón de la Copa del Mundo, el brasileño Yuri Mansur, el italiano Emanuele Gaudiano, como no, el saudí Abdullah Alsharbatly", citó Ancín.

Entre otros rostros conocidos para el público gijonés, regresará Sanne Thijssen, que buscará revalidar su título de ganadora del Gran Premio Gijón del año pasado, y una leyenda viva de la hípica como es John Whitaker, vencedor en 2008, y que regresa a sus 70 años.

En el hipódromo se disputarán un total de 16 pruebas, siete del CSI 4*, seis del CSI 2* y 3 del CSI 1*, que repartirán 521.000 euros en premios. Como viene siendo habitual, también se entregarán trofeos adicionales, entre los que se encuentra el de LA NUEVA ESPAÑA al Mejor Atleta español en el conjunto de las pruebas de 4*. El circuito contará con un nuevo jefe de pista, Peter Schumacher, que tendrá a su disposición nuevos obstáculos que se han rescatado después de años de desuso. También se han pintado las 784 barras y los 240 tablones.

Las instalaciones de Las Mestas también han experimentado ciertas mejoras y algunas de ellas se extenderán hasta el año que viene. Se ha derribado el edificio conocido como el "octógono", en el que se realizaban diversas gestiones organizativas, dando paso a unas obras en la grada oeste para lograr espacio a estos servicios. Además, se ha aprovechado para renovar una parte de los aseos (la otra se llevará a cabo el año que viene) y se ha construido ocho nuevos puestos para la venta de boletos. "Una necesidad que reclamaba el público", afirmó Pañeda. Por último, también se instalará una nueva grada en la curva norte.

Respecto a las apuestas, se continúa la tendencia de digitalización que comenzó el concurso el año pasado. Después de dar la opción de comprar entradas anticipadas a través de internet, ahora se ha llevado la innovación a los boletos. Hasta esta edición la triple gemela se tenía que realizar de forma manual, algo que cambiará este año.

Los participantes

ESPAÑA: Eduardo Álvarez, Olivia Álvarez, Micaela Álvarez, Julio Arias, Teresa Arias, Teresa Blánquez, José Bono, Roi Calviño, Enrique Camiruaga, Carlota Castellvi, Álvaro Diaz, José Diaz, Pello Elorduy, Lucía Fernández, Manuel Fernández, Fernando Fourcade, Ismael García, Pablo García-Gallardo, Jesús Garmendia, Álvaro González de Zárate, Kevin González de Zárate, Saul Gutiérrez, Jairo Junquera, Ricardo Jurado, Beatriz Llanza, Carlos López-Fanjul, Antonio Mariñas, Alberto Márquez, Sira Martínez, Carmen Mateos, Gerardo Menéndez, Santiago Núñez, Castora Ortiz, Luis Ortiz, Juan Riva, Leticia Riva, Imma Roquet, Maria Luisa Sánchez, Pablo Santiago, Iván Serrano, Armando Trapote, Pablo Valle, Otti Verdu. ALEMANIA: Janne Friederike Meyer-Zimmermann. ARABIA SAUDÍ: Abdullah Alsharbatly. AUSTRALIA: Georgina Harvey Lazarus. AUSTRIA: Gerfried Puck. BÉLGICA: Bertrand Genin, Laurens Meynaerts, Constant Van Paesschen, Stefan Weemaes. BRASIL: Yuri Mansur, Felipe Ramos Guinato, Pedro Veniss. CHINA: Quinyu Pang. FRANCIA: Stanislas De Malet, Julien Epaillard, Penelope Leprevost, Eden Leprevost Blinlebreton, Aurelien Leroy, Jules Orsolini. IRLANDA: Harry Allen, Daniel Fitzgerald, Marc McAuley. ISRAEL: Robin Muhr. ITALIA: Emanuele Camilli, Emanuele Gaudiano. LÍBANO: Roger Chammas. MALTA: Victoria Sprogis. MÉXICO: Mia Leal Trevino, Felipe Andrés Sierra Trejo. NUEVA ZELANDA: Annabel Francis. PAÍSES BAJOS: Mans Thijssen, Mel Thijssen, Sanne Thijssen, Jur Vrieling. PERÚ: Alessandra Battilana. PORTUGAL: Rodrigo Giesteira Almeida, Mafalda Costa Marques, Luisa Horta Osorio. REPÚBLICA CHECA: Sara Vingralkova. SINGAPUR: Catherine Yen-Tung Chew. SUDÁFRICA: Oliver Lazarus. UCRANIA: Anastasia Bondarieva, Kateryna Zhalkovska.