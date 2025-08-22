El hijo de un exentrenador del Real Oviedo, opción para la defensa del Real Avilés

Un veterano jugador valenciano con experiencia en la segunda y la tercera categoría del fútbol español, es el elegido por el Avilés para reforzar la defensa, la demarcación que más desea apuntalar la dirección deportiva blanquiazul, dirigida por Miguel Linares. Trotamundos del fútbol español, Borja Granero (Casinos, Comunidad Valenciana, 1990) es una petición expresa del nuevo entrenador del Avilés, Dani Vidal, que lo dirigió la pasada temporada en el Nàstic de Tarragona. Las negociaciones entre ambas partes no están cerradas, aunque sí bastante avanzadas.

Hijo del "doctor ascenso"

Granero, que en principio vendría al Avilés para ocupar el puesto de central izquierdo, también puede desempeñarse como centrocampista. Hijo del ex entrenador del Oviedo Carlos Granero, apodado "doctor ascenso", Borja comenzó su carrera en las categorías inferiores del Valencia, club en el que llegó hasta su filial y que abandonó para fichar por el Recreativo de Huelva, en Segunda B. Posteriormente pasó por el Racing, con el que subió a Segunda; Extremadura, también en la categoría de plata, Depor (Segunda B), Castellón, con el que subió nuevamente a Segunda, y el pasado curso repartido entre el Alcoyano y el citado Nàstic.

A la espera de más movimientos

Las operaciones en las oficinas del Avilés no se detendrían con este movimiento, ya que el club todavía busca dos laterales sub-23, uno para cada banda. En cualquier caso, la posible incorporación de Granero obligaría a liberar una de las fichas seniors del primer equipo blanquiazul, ya que excedería el límite marcado para Primera Federación.

Hoy, prueba para el Avilés

A poco más de una semana del debut liguero contra la Ponferradina, fijado el 31 de agosto a las 21.30 en el Suárez Puerta, el Avilés disputa hoy su último partido de preparación. Será en el campo del Barakaldo, a partir de las 12.30, en el que supondrá el debut en el banquillo del nuevo entrenador del Avilés.