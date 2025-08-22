Javier González Fraga vence en la primera jornada del Cinco Estrellas en el Club Hípico Astur (Chas) de Gijón

La dupla compuesta por Javier González Fraga y "Sonic JGF", con un tiempo de 55.15 segundos, fue la ganadora del Premio Volvo (de 1,45 metros), la prueba más importante de la primera jornada del Concurso Nacional de Saltos Cinco Estrellas, que comenzó ayer en el Club Hípico Astur (Chas).

Otro de los nombres propios fue Kevin González de Zárate, que junto a su caballo "Helsinki" se impuso en el Premio Horse 1, de 1,35 metros. El jinete de Vitoria también logró la victoria en el Trofeo Casas Novas, la tercera prueba, de 1,30 metros. Por su parte, el asturiano Joseba Espinosa Menéndez ganó con “Diamont JGF” en la cuarta y última prueba oficial, en el Trofeo Autominesa Artime, de 1,20 metros. Por delante, aún resta la jornada de hoy y la de mañana para seguir disfrutando de los saltos de los jinetes y sus caballos en el Chas.