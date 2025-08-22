El K-4 de 500 metros de piragüismo de España, con Sara Ouzande y Lucía Val, en la final del Mundial
El equipo masculino y femenino disputan hoy la final
El K-4 500 metros del equipo nacional de España, con las asturianas Sara Ouzande y Lucía Val, la extremeña Estefanía Fernández y la valenciana Bárbara Pardo, se metió en la final –que se disputará hoy– del campeonato del Mundo después de ganar ayer en la semifinal en aguas del Parco Idroscalo de Milán, parando el cronómetro en 1.34.09, batiendo a China y Noruega.
El cuarteto español tiene el segundo mejor tiempo de todas las finalistas, después de las húngaras (1.34.07), que se impusieron en la otra seminfinal –seguidas de británicas y eslovacas–, por lo que estarán inmensas en la pelea por las medallas. El otro K-4 de España, el de los chicos, con Del Río, Graneri, Arévalo y Germade logró el miércioles la victoria de la serie y hoy también peleará por el oro.
Otro barco español que obtuvo su pase directo a la final A, igualmente en la jornada del miércoles, fue el C-4 masculino y, del mismo modo, sobre la distancia del medio kilómetro, tripulación compuesta por los canoístas Gruijalba, Jácome, Fontán y Sieiro. Se impusieron en su serie a los bielorrusos por solo 3 centésimas y salieron del agua contentos, a la par que satisfechos y con las ideas claras de cara a la final de mañana. "Saldremos a por el oro, las sensaciones han sido muy buenas, y tenemos la capacidad de poder ganar esta prueba", decían.
