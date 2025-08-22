El Marino refuerza la banda izquierda con Marcos Bravo y presenta a dos fichajes: "Puede ser un año bonito"
El extremo procede del Colonia Moscardó y cuenta con experiencia en Primera Federación
J. Viso | Javier Álvarez Lozano
A escasas semanas del inicio liguero, el Marino continúa apuntalando su plantilla para la nueva temporada en Segunda Federación. El conjunto luanquín anunció ayer el fichaje de Marcos Bravo, extremo izquierdo que llega procedente del Colonia Moscardó de Javi Poves, donde la pasada temporada disputó 14 encuentros en la segunda vuelta.
Nel González y Andreu Talarn, presentados
En la misma tarde de ayer, el equipo marinista presentó a dos de sus incorporaciones en este mercado estival: al joven portero Nel González, que llega procedente del Covadonga tras cumplir su etapa juvenil, y al lateral zurdo Andreu Talarn, que el curso pasado estuvo en las filas del Alfaro. "Vengo a aprender y a mejorar, creo que a nivel grupal puede ser un año bonito", comentó el defensor.
Ambos llegan a Miramar con ganas de seguir creciendo y, sobre todo, con ambición de cuajar una buena temporada. "Tenemos bastante buen equipo, el primer objetivo tiene que ser la permanencia, pero no hay que ponerse techo”, prosiguió Talarn. En una línea similar se mostró Nel, de apenas 19 años. “Hemos juntado un buen grupo y aspiramos a lo más alto”, aunque el meta no quiso marcarse metas. “El objetivo no es ascender ni mantenernos, es tratar de ganar cada semana”.
Estas dos jóvenes incorporaciones se unen a un plantel donde también hay futbolistas muy experimentados como Alberto Lora, Pedro Orfila o Dennis González, que les han ayudado en el día a día para su adaptación. “Los veteranos me han apoyado mucho. Era mi primera vez en Asturias y estoy muy cómodo aquí”, expresó Talarn. Por su parte, Nel destacó la importancia de aprender de los mayores. “Hay que fijarse en sus virtudes y en sus defectos para seguir mejorando. Me están ayudando mucho”.
El conjunto de Miramar, tras vencer el miércoles al San Martín (2-1), disputa este domingo el último encuentro de la fase de grupos de la Copa Federación ante L’Entregu, con el objetivo de conseguir el pase de ronda.
