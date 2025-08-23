El Avilés cierra su pretemporada: cae ante el Barakaldo en el primer partido de su nuevo entrenador (2-0)

Fin a las pruebas en el Avilés. Los blanquiazules cerraron hoy su pretemporada ante el Barakaldo con una derrota en el que fue el estreno de Dani Vidal como técnico del cuadro avilesino. Más allá del resultado, en el que los asturianos encajaron un tanto en cada mitad, el encuentro sirvió para que el entrenador catalán viese competir en directo a sus nuevas piezas y ensamblar todo de cara al primer encuentro de liga, el que le espera el próximo domingo a las 21.30 horas ante la Ponferradina

Vidal, que lleva trabajando toda la semana con sus nuevos jugadores, salió de inicio con la que apunta a ser la defensa titular de cara al estreno liguero. Viti y Cambadal, únicos laterales a la espera de nuevos refuerzos, acompañaron a Babin y Eze, la pareja que parece destinada a proteger la portería blanquiazul a la espera de confirmar el fichaje de un central más, que apunta a ser Borja Granero. Por detrás el catalán apostó por Nando en la portería y, en la sala de máquinas, los elegidos fueron Kevin Bautista y Yasser. Arriba, el entrenador hizo una mezcla entre teóricos titulares y suplentes alineando en los costados a Quicala y Cayarga, dejando la punta del ataque para Raúl Rubio y Natalio.

Con un esquema similar a lo que utilizó Rozada durante los amistosos veraniegos, los blanquiazules arrancaron un encuentro igualado, aunque, antes de llegar a la media hora, recibieron el primer tanto en contra. San Bartolomé se adelantó en un buen centro lateral del Barakaldo y, atacando el espacio entre Eze y Campabadal, puso al conjunto vasco por delante en el marcador. Posteriormente, el árbitro anuló dos tantos, uno para cada equipo. Primero fue a Raúl Rubio, por fuera de juego, y después al Barakaldo, por un empujón sobre Campabadal.

Viti, único que completa los 90 minutos

Tras el descanso Vidal optó por refrescar su ataque, dando entrada a Javi Cueto, Santamaría, Isi Ros y Raúl Hernández, además de dar la segunda mitad al que debería ser el guardameta titular, Álvaro Fernández. Eso sí, a los diez minutos el Avilés volvió a recibir otro tanto en contra esta vez de Galarza tras una acción de córner que el jugador del conjunto vasco remató en el segundo palo. Debutó como blanquiazul Adri Gómez que, aunque en principio juega como pivote, lo hizo acompañando en el centro de la defensa a Julio Rodríguez, aprovechando así su polivalencia. También fue llamativo que Josín Martínez saltó al césped para dar relevo a Campabadal y jugar como lateral derecho.

Con esta derrota y los últimos experimentos veraniegos el Avilés da por cerrado su verano. Los blanquiazules arrancan este domingo ante la Ponferradina su temporada en Primera Federación y será el momento donde se podrá calibrar al equipo de verdad. La plantilla está prácticamente cerrada, a la espera de la confirmación del fichaje de Borja Granero y la llegada de dos laterales sub-23. Queda una semana de arduo trabajo para prepararse para la competición.