Una cita ineludible de la hípica asturiana: Luis Ortiz, el mejor de ayer en el Nacional de cinco estrellas del Chas
Un viejo conocido de Gijón, el vasco Kevin González de Zárate, gana dos de las pruebas de la jornada: la de 1,40 con "Flinton CN" y la de 1,30 a lomos de "Fahidi D Elsendam Z"
N. L.
Luis Ortiz Agüera, jinete andaluz que competía bajo bandera de Madrid, fue ayer el ganador de la prueba más destacada del penúltimo día del Concurso Nacional cinco estrellas del Chas, el Trofeo Solan de Cabras sobre 1,45 metros. Ortiz, a lomos del caballo "King of China Hero Z", consiguió el mejor tiempo entre todos los participantes que no fueron penalizados. Le acompañaron en el podio Imma Roquet, de Cataluña, con "Corisha del Maset", y Fernando de los Santos, de madrid, con "Cognac EB". El primer jinete asturiano en la citada prueba fue Luis Jesús Escobar, que fue quinto montando a "Heric de Couepeur".
Del resto de la jornada del viernes sobresalió el concurso de un viejo conocido de Gijón, el vasco Kevin González de Zárate, que ganó dos pruebas. Venció en el Trofeo Caser Seguros sobre 1,40, montando a "Flinton CN" y por delante del asturiano Julio Arias, con "Gringo des Forets" y del andaluz José Antonio García, sobre "Dearest Diamond RS". Además, González de Zárate se impuso en el Trofeo Unicaja Banco sobre 1,30, en el que su montura era "Fahidi D Elsendam Z". Le acompañaron en los puestos de honor dos binomios asturianos, Diego Fernández sobre "AGR Toulalan" y Pablo Santiago con "Melectra".
Asturiano fue el podio del Trofeo Oquendo sobre 1,20: primero, Joseba Espinosa con "Clarín 7"; segundo, Gonzalo Menéndez, protagonista las semanas anteriores en el Chas, con "Letaway de Sorribas", y tercero, Igor Maestre con "Airin SFM".
Finalmente, en el Trofeo Restaurante Viñao, sobre 1,10, los tres primeros puestos fueron respectivamente para la andaluza Jimena Trapote, con "Espoir du Chene" y los asturianos Llara González, con "Stan The Man" y Fidel Dávila con "Ilka van de Kiezel".
- El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
- Acuerdo clave para el futuro de la siderurgia asturiana: Arcelor podrá explotar otra zona del Naranco a cambio de reducir su cantera
- Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
- El encarcelado por el crimen de Avilés (que había sido denunciado por violencia de género) defiende su inocencia mientras la Policía busca más pruebas
- Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
- Prisión provisional para el arrestado por el crimen de Avilés: la jueza le considera autor del homicidio
- La indignación de una pareja de Oviedo a la que prohibieron entrar con su perra guía a un local: 'Que esto no vuelva a ocurrir a nadie. Es bochornoso
- De Pravia a Grado para emprender: 'Hay que hacer algo para que los pueblos no caigan el en olvido, arriesgarse merece la pena