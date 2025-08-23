Una cita ineludible de la hípica asturiana: Luis Ortiz, el mejor de ayer en el Nacional de cinco estrellas del Chas

Luis Ortiz Agüera, jinete andaluz que competía bajo bandera de Madrid, fue ayer el ganador de la prueba más destacada del penúltimo día del Concurso Nacional cinco estrellas del Chas, el Trofeo Solan de Cabras sobre 1,45 metros. Ortiz, a lomos del caballo "King of China Hero Z", consiguió el mejor tiempo entre todos los participantes que no fueron penalizados. Le acompañaron en el podio Imma Roquet, de Cataluña, con "Corisha del Maset", y Fernando de los Santos, de madrid, con "Cognac EB". El primer jinete asturiano en la citada prueba fue Luis Jesús Escobar, que fue quinto montando a "Heric de Couepeur".

Del resto de la jornada del viernes sobresalió el concurso de un viejo conocido de Gijón, el vasco Kevin González de Zárate, que ganó dos pruebas. Venció en el Trofeo Caser Seguros sobre 1,40, montando a "Flinton CN" y por delante del asturiano Julio Arias, con "Gringo des Forets" y del andaluz José Antonio García, sobre "Dearest Diamond RS". Además, González de Zárate se impuso en el Trofeo Unicaja Banco sobre 1,30, en el que su montura era "Fahidi D Elsendam Z". Le acompañaron en los puestos de honor dos binomios asturianos, Diego Fernández sobre "AGR Toulalan" y Pablo Santiago con "Melectra".

Asturiano fue el podio del Trofeo Oquendo sobre 1,20: primero, Joseba Espinosa con "Clarín 7"; segundo, Gonzalo Menéndez, protagonista las semanas anteriores en el Chas, con "Letaway de Sorribas", y tercero, Igor Maestre con "Airin SFM".

Finalmente, en el Trofeo Restaurante Viñao, sobre 1,10, los tres primeros puestos fueron respectivamente para la andaluza Jimena Trapote, con "Espoir du Chene" y los asturianos Llara González, con "Stan The Man" y Fidel Dávila con "Ilka van de Kiezel".