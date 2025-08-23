Dani Vidal, tras acabar la pretemporada con el Avilés: "La derrota ante el Barakaldo nos sirve para ver que esta categoría va a otra velocidad"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, hizo un análisis de la derrota blanquiazul en su último amistoso de verano ante el Barakaldo y, además, valoró toda la pretemporada avilesina. Estas son sus palabras:

Análisis del partido. “No es el escenario que te gusta, pero podía pasar. Al final ha sido la primera semana nuestra aquí y ha sido una semana muy intensa a nivel de entrenamientos. Sabíamos que a nivel condicional le podía pasar un poquito de factura al equipo y, además, el Barakaldo es un equipo que sabe a lo que juega y tiene un ritmo alto. Nosotros nos hemos dedicado a empezar a dar pinceladas de lo que queremos, no tanto a preparar el partido, y aunque las sensaciones no han sido del todo buena, yo creo que hemos ido de menos a más en el segundo tiempo. Lo más importante es que nos ha servido para tener más conocimiento de la plantilla”.

Varias ocasiones para meter gol. “Las ocasiones del final creo que han sido más por el resultado, aunque en el primero tiempo hemos tenido varias llegadas de Quicala que han sido claras para, como mínimo, tirar a portería y al final quedaron en nada”.

Valoración de la pretemporada. “Yo sobre todo puedo valorar esta última semana, que es en la que he estado con el equipo. Antes ya había visto a los futbolistas, pero no en el día a día. Su predisposición durante la semana ha sido muy buena, sabemos que tenemos un déficit de tiempo que tenemos que compensar, pero vamos a trabajar duro y echarle horas”.

Cosas a corregir. “Hoy nos ha servido para darnos cuenta que los partidos van a otra velocidad. Yo lo conocía, pero creo que les ha servido a los chicos. Muchas veces hay que jugar más rápido, porque la velocidad en defensa es alta. No se puede jugar a dos o tres toques porque te quitan el balón. El Barakaldo es uno de los equipos que más ritmo mete a sus partidos y nos tenemos que quedar con ello.

Hacerse fuerte en el Suárez Puerta. “En la mayoría de ocasiones los objetivos de un equipo pasan por sacar buenos resultados en casa, y eso intentaremos”.