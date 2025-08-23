Todos los detalles de la Vuelta Ciclista a España en su paso por Asturias: el Angliru y La Farrapona, dos colosos para el pelotón

La Vuelta a España comienza hoy en la ciudad italiana de Torino, de donde sale una etapa llana, de 186 kilómetros, con final en Novara y que se prevé para los sprinters. Será la primera de las cuatro jornadas que el pelotón estará en Italia, de donde nunca había salido la Vuelta. Un modelo que va a tener continuidad, ya que está anunciada la salida oficial desde Mónaco en la del próximo año.

Un trío de favoritos

Los grandes favoritos para esta edición son Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) y los corredores del UAE João Almeida y el español Juan Ayuso. En cuanto a la participación asturiana, estarán Sinuhé Fernández y Hugo de la Calle, del Burgos BH, e Iván García Cortina, del Movistar.

Una edición con novedades y también con tradiciones, ya que pasará por varias de las montañas con más mística de su historia, siendo quizás la más especial la jornada en el que se subirá el Angliru, cima que se alcanzará en la decimocuarta etapa, el viernes 5 de septiembre, con salida en la localidad cántabra de Cabezón de la Sal. Al día siguiente, el pelotón partirá de Avilés y llegará a La Farrapona en otra jornada de alta montaña. La ronda española se despide del Principado el domingo 7 de septiembre en una etapa que sale de Vegadeo y acaba en Monforte de Lemos (Galicia).

Jimena Aller / Tania Cascudo

Una Vuelta norteña

Será esta, además, una Vuelta norteña, siendo Madrid lo más al sur que se va a llegar. Es Madrid, además, junto a Asturias y Cantabria, uno de los grandes clásicos de la Vuelta: ha pasado 68 veces por Cantabria y 62 por Asturias, siendo Madrid la provincia española que más veces ha estado presente, 72 de las 79 ediciones disputadas. En cuanto a salidas, con 106, Madrid y Asturias están empatadas como las que más veces han visto partir el pelotón.

Cantidad, pero sobre todo calidad

El Principado, por su parte, además de cantidad sigue aportando calidad. La del Angliru será la etapa más larga, con 202,7 kilómetros en los que subirán el puerto de La Mozqueta, de 1ª. categoría; El Cordal, también de 1ª.; para acabar en el infernal Alto del Angliru, de categoría especial. Al día siguiente, los corredores se enfrentarán a los puertos de Tenebreo, de 3ª.,: y San Lorenzo, de 1ª.; antes de finalizar en La Farrapona, de 1ª. La despedida de Asturias será en Vegadeo, que se estrena en la Vuelta a España en una jornada con la que acabará la segunda semana de competición.