El nuevo ídolo del Alimerka Oviedo Baloncesto en Primera FEB hace un llamamiento a la afición: "Quiero ver el Palacio lleno y gritando como en Pumarín"

Calvin Hermanson (Oregón, EE UU, 1994), uno de los fichajes más importantes de esta temporada en el Alimerka Oviedo, es un tipo afable, que no descompone la sonrisa ni después de una dura sesión de entrenamiento en un Palacio de los Deportes que le ha conquistado: "Es tan bonito, tan cómodo... bromeamos con que los jugadores no van a querer jugar de lo cómodos que son los banquillos". Este reconocido alero tirador, que ha jugado en equipos como el Palencia, el Castelló, el San Pablo Burgos y esta pasada temporada el Cartagena, viene a Oviedo a dejar huella: "Mi objetivo es llegar al play-off".

La toma de contacto

¿Cómo va la pretemporada?

Muy bien. Me gusta mucho el grupo, me gusta entrenar con Javi (Rodríguez), su estilo; vamos a tener un buen vestuario este año, trabajamos muy duro. Me gusta lo que he visto en estos tres primeros días.

¿El estilo de Javi Rodríguez se parece a lo que se esperaba?

Me dijeron que le gusta mucho correr y vamos con mucho ritmo ya desde la primera semana. Eso lo esperaba. Otras cosas no, es mi primera semana con él, pero me gusta mucho su estilo. Es un entrenador estricto, muy directo y que te dice lo que quiere de ti.

¿Se adapta ese estilo a su juego?

El año pasado en Cartagena corríamos mucho también, estoy acostumbrado. Para mí jugar en transición es fácil. Es un equipo para correr y es lo que vamos a hacer.

Un nuevo proyecto

¿Por qué apostó por el Oviedo?

Me llamaron y me dijeron que les gustaba mucho cómo juego y mi estilo. Yo sabía que Oviedo siempre ha sido un buen club, de mucho nivel, con mucha historia en la Liga, me enseñaron las fotos del Palacio y dije ‘guau’... He jugado muchos partidos en Pumarín y cuando vi eso pensé que este club, con este estadio, va a ir para arriba. Me parece un muy buen proyecto y tengo ganas de ayudarles a subir de nivel.

¿No fue para que le perdonaran el triple ganador que les metió con Cartagena la pasada temporada?

Solo me han dicho algo los preparadores físicos, pero ni Javi ni nadie me ha dicho nada. No me veo capaz de decirles algo así. Es algo que no hemos hablado.

Para Cartagena supuso nada menos que jugar el play-off.

Lo gracioso es que tuve un muy mal partido, creo que había metido tres puntos hasta ese momento, Raúl (Lobaco) es un muy buen defensor, como todo el mundo sabe. Fue un tiro y todo el mundo me recuerda por eso, pero mi equipo hizo un gran trabajo para quedarnos cerca y tengo que darles mérito.

Calvin Hermanson, jugador del Alimerka Oviedo Baloncesto / OCB

Se metieron en el play-off y allí les ganaron dos partidos a Betis.

Fue un temporadón. Cuando no tienes unas expectativas muy grandes estás un poco libre para jugar sin presión. Dimos algunas sorpresas a equipos porque no teníamos presión, nadie esperaba que ganáramos. Nos dijimos "vamos a competir a toda velocidad y ya veremos".

Una Liga cada vez más complicada

¿Cómo ha visto la evolución de la Primera FEB desde su llegada?

Cada año mejora, más equipos suben y otros bajan de ACB. Me acuerdo de que en Palencia tenían un cartel que ponía "la temporada de los gigantes", con clubes como Fuenlabrada, Estu, Obra... como diciendo esta liga ahora ... cuidado.

Y con jugadores que hace poco parecía difícil ver en esta categoría.

Hay mucha competencia para subir, me acuerdo de cuando estaba en Burgos todo el mundo pensaba "fichamos a jugadores todos llegados de la ACB y va a ser fácil". No es así. Pregunta a Estudiantes cuántos años han estado a punto de subir.

También es una motivación.

Es una oportunidad jugar contra jugadores así y contra clubes de tanto nivel. Es la razón por la que jugamos, para jugar en estadios como el Wizink y cosas así. Es el sueño de todos los niños.

Objetivos ambiciosos para esta temporada

¿Qué expectativas tiene para este Oviedo en una Liga así?

Te voy a dar la respuesta que nos dio Javi. Vamos partido a partido, a competir a nuestro máximo, y con ese esfuerzo y si competimos así los resultados van a llegar. Y yo, como veterano de la Liga, personalmente mi primer objetivo es llegar a los play-off. Y después ver si con ese esfuerzo podemos ser peligrosos.

Si le digo Pumarín...

Recuerdo mi primera temporada profesional, en Palencia, que en pretemporada metí una canasta para ganar. Luego, unos triples muy buenos para ganar con Castelló. El año pasado con Cartagena fue nuestra primera victoria fuera de casa y fue muy grande para nosotros. Siempre advertía de lo difícil que era jugar en Pumarín y ahora no me quiero imaginar ese nivel de afición en un Palacio así. Va a ser increíble. He visto que tenemos muchos abonados (toda la información de la campaña de abonados del OCB) y tengo ganas de verlo lleno y a la gente gritando como en Pumarín.

¿Qué puede esperar la afición de Calvin Hermanson?

Triples (ríe). No sé, soy conocido por ser un tirador, pero he hablado mucho con Javi y quieres bastante más de mí; tengo ganas de volver a hacer más cosas, no solo venir de la salida del bloqueo y tirar de tres, penetrar, pasar, crear para mis compañeros y anotar de todos los lados. Espero.