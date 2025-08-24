Alberto de Mónaco, que cortará la cinta de la salida de la Vuelta 2026, en Turín
La Vuelta Ciclista a España salió ayer por primera vez en su historia de Italia, país por el que transcurrirán las tres primeras etapas. La salida se tomó desde la ciudad de Turín, lugar hasta el que se desplazó Alberto de Mónaco, que estuvo presente en el corte de cinta con el que se dio inicio a la Vuelta y despidió al pelotón en su salida. La presencia del príncipe soberano de Mónaco no es casual, puesto que ya se ha confirmado que la próxima edición de la ronda española saldrá precisamente del Principado de Mónaco. Asturias estuvo representada en este inicio de la Vuelta a España, además de por los tres ciclistas que participan, por la directora general de la Vuelta a Asturias, Cristina Álvarez Mendo, que tuvo la oportunidad de compartir unos minutos con Alberto de Mónaco.
