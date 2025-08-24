Bonito final para la España de Clara Piquero: así empezó el Mundial de rugby de las leonas ante un rival inalcanzable

La selección española de rugby, con la asturiana Clara Piquero como ala titular, cayó ayer por 54-8 ante Nueva Zelanda en el primer partido de las leonas en el Mundial que se está disputando en Inglaterra. (TODA LA INFORMACIÓN DEL MUNDIAL DE RUGBY FEMENINO).

Nueva Zelanda: Tangen, Green, Rule; Alana Bremner, Chlesea Bremner; Sae, Miller, Mikaele; Hohaia, Brazier; Letiliga, Setefano, Du Plessis, Sorensen; y Holmes. También jugaron Ponsonboy, Viliko, Kalounivale, Bayfield, Olsen, Pouri, Demant y Woodman. España: Delgado, Blanco, Bracic; Castelo, Alameda; Rosell, Nerea García, Capell; Fernández de Corres, Argudo; Piquero, Zahía Pérez, Peña, Masoko; y Ducher; También jugaron Jou, Antolínez, De Andrés, Puig, Piñeiro, Aresti, Vinuesa y Claudia Pérez. Tanteo: Min. 13, ensayo de Miller transformado por Holmes (7-0). Min. 17, ensayo de Miller transformado por Holmes (14-0). Min. 24, ensayo de Mikaele transformado por Holmes (21-0). Min. 35, golpe de castigo de Argudo (21-3). Min. 46, ensayo de Letiliga transformado por Holmes (28-3). Min. 50, ensayo de Ponsonboy transformado por Holmes (35-3). Min. 58, ensayo de Letiliga (40-3). Min. 62, ensayo de Woodman transformado por Holmes (47-3). Min. 73, ensayo de Setefano transformado por Holmes (54-3). Min. 82, ensayo de Antolínez (54-8). Árbitra: Ella Goldsmith (Australia). Sin amonestaciones. Incidencias: Partido de la primera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo disputado en el Community Stadium de York (Inglaterra) ante unos 7.000 espectadores

El equipo español, a pesar de ser claramente superado por una selección imbatible, muy superior a casi todos sus rivales, acabó con una sonrisa, puesto que en la última acción del partido lograron su único ensayo, obra de Inés Antolínez Fernández. Los otros tres puntos de España fueron gracias a una golpe de castigo transformado por Amalia Argudo.

Clara Piquero. / LNE

Un buen inicio de España a pesar de todo

Y es que España plantó cara a Nueva Zelanda desde la primera jugado, cuando Layla Sae se disponía a anotar el primer ensayo del partido después de taponar el despeje de Amalia Argudo pero la talonadora Cristina Blanco la volteó dentro de la zona de marca e impidió el posado.

Ni una buena defensa las pudo parar

Las 'Black Ferns' acamparon en la mitad de campo español durante los primeros veinticinco minutos y, pese a la valerosa defensa presionante de las 'Leonas', pusieron distancia en el marcador con un doblete de Jorja Miller, la mejor jugadora del mundo de 'seven', y una marca de Liana Mikaele tras una serie de percusiones a cinco metros de la línea de ensayo.

Los primeros tres puntos para España

En el saque de centro subsiguiente, sin embargo, Mikaele cometió un 'avant' que abrió una secuencia ofensiva de España, primero con un 'maul' penetrante, malogrado porque una defensora oceánica nadó dentro de la formación, y provocando acto seguido n fuera de juego en un 'ruck' con en el que el puntapié de Argudo inauguró el tanteo del equipo nacional.

Nueva Zelanda, arrolladora tras el descanso

La entrada en el descanso de algunas de las habituales titulares de Nueva Zelanda facilitó un inicio de segunda parte en tromba de las campeonas del mundo, que cometieron menos errores de manos que en la primera y estiraron su ventaja con cinco ensayos, a pesar de que España no disminuía eficacia en los placajes: por encima del 80% pese a tener que derribar casi 200 veces a sus rivales.

Un bonito final para las "Leonas"

Pero las 'Leonas' no quisieron marcharse sin darse el gustazo de marcar un ensayo, lo que lograron mediante Inés Antolínez en la última jugada del partido; en realidad, la pilar de El Salvador fue la encargada de posar el oval, aunque el mérito debe repartirse entre las ocho delanteras españolas, que cargaron sin desmayo en una larga serie de 'pick and go' hasta quebrar a la defensa oceánica.