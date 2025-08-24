Borja “El Águila” García pierde con polémica ante Peligro el título del peso mosca de WAR: así fue un evento histórico en Gijón

El luanquín Borja García perdió el cinturón del peso mosca ante Peligro en un pabellón a rebosar. Las artes marciales están de moda, eso está claro. Y El Águila, que perdió, según los jueces, por la mínima, pudo sentir el cariño de todo el recinto en una noche histórica para las artes marciales mixtas españolas.

Se rindió el Palacio de los Deportes de La Guía ante la espectacular salida de Mor Dieye, peleador senegalés del club gijonés Tíbet que se estrenó en peleas profesionales ante el alemán Sabaz, que ya tenía bagaje profesional. No defraudó y salió a tope, sin concesiones. Su rival quiso acortar distancias para evitar el intercambio, pero ya se llevó una mano de plomo al intentar lanzar una patada giratoria. Acabó la pelea pocos segundos antes de terminar el primer round, con el alemán en el suelo y la enésima tormenta de golpes de Dieye sobre él, que ya no respondía. Paró la pelea el árbitro y se rindió el público de Gijón ante lo que fue una de las actuaciones estelares de la noche.

La anterior la ganó el argentino Lautaro Teneb, peleador del Climent Club, por triángulo de brazo a Kevin Glenz, en lo que fue la primera finalización de la velada profesional

La tercera pelea profesional de la noche deparó un duelo entre dos grandes clubes de MMA españoles, el Black Panther, representado por Jesús Ela, y el Climent, que subió al octágono con Adrián Gálvez, quién salió algo parado al combate, quizás contemporizando o quizás sorprendido por la agilidad y el baile de pies de su oponente. Ela, de raíces guineanas, recibió a su rival con un durísimo pateo bajo y otra patada a las costillas que hizo daño. Encajaba los golpes Gálvez con pasmosa tranquilidad, y logró llegar al final del primer round, aunque algo tocado en su rostro.

Hubo un atisbo de reacción del peleador del Climent al comienzo del segundo round, al llegar a la cara de su oponente, pero Ela volvió a tomar el mando y acabó noqueando a Gálvez poniendo la guinda a una gran demostración de striking. No faltó el gesto de las panteras negras para celebrar su victoria. "Gracias Gijón, siempre me habéis tratado fenomenal en esta ciudad", gritó Ela al público tras consumar su KO.

La penúltima pelea de la noche comenzó con mucha acción. Hervías y Venancio no se lo pensaron dos veces y se agarraron según el árbitro indicó el inicio de las hostilidades. Hervías se hizo el dueño de la montada y comenzó a golpear con muy mala intención al de la esquina azul, clavando codos y rodillas peligrosas. Sin embargo, Venancio se hizo duro y no cedió y pudo recomponerse.

El segundo asalto comenzó de una manera similar. Hervías dominó por completo a su rival, no dejándole apenas respirar, pero sin poder finalizar a un Venancio que aguantó y resistió como un jabato ante la superioridad de su rival.

Y el resto de la pelea fue más de lo mismo. Hervías dominó la contienda por completo, mientras Venancio luchaba por sobrevivir en una batalla en la que el de la esquina roja se impuso claramente por decisión unánime de los tres jueces. Incluso uno de ellos dio un 26-30 en tres asaltos, algo que pocas veces se ve en una pelea profesional.

Y por fin llegó el evento principal. El luanquín Borja García, del gimnasio Tibet de Gijón, hizo su entrada ante un pabellón totalmente entregado a la causa. “El Águila”, pudiendo evitarlo, decidió darle la revancha a El Idrissi “Peligro”, del gimnasio Climent Club, el mismo en el que se formó el campeón de UFC Ilia Topuria. En su primer enfrentamiento Borja se llevó la pelea y ganó el cinturón de peso mosca tras un enfrentamiento muy igualado. El luanquín pudo ingnorar a Peligro, pero eso no entra en su ADN. García se volvió a meter en la jaula con el alicantino un año después, y no defraudó a toda la gente que fue a apoyarle.

No chocaron guantes. Nunca se han llevado bien estos dos luchadores. La pelea comenzó con ambos peleadores midiendo las distancias, cautos sabiendo que cualquier golpe podría decantar el asalto. Peligro se hizo con el centro del octágono y El Aguila danzaba. Sin embargo, el alicantino logró derribar a Borja al minuto de pelea. El asturiano logró zafarse y ponerse de pie, pero Peligro siguió presionando contra la jaula. Afortunadamente para el luanquín, la presion duró poco. García se zafó de los intentos de Peligro y comenzó a imponerse con sus golpes, manteniendo bien la distancia y conectando algún directo de poder sobre el del Climent Club. Primer asalto que se llevó el retador.

El segundo asalto fue mucho más igualado. Ambos peleadores pasaron los cinco minutos de pie mientras intercambiaron golpes. Mucha medición, daño por ambas partes y muy igualado. Borja conectó un par de golpes que hicieron temblar el recinto ante los cientos de fans que había entre las gradas.

El tercer asalto fue más de lo mismo. Los cinco minutos transcurrieron con ambos peleadores de pie, aunque Peligro tuvo un intento de derribo que no llegó a nada gracias a la buena defensa de El Águila, que se llevó el asalto.

El cuarto asalto fue totalmente dominado por parte del luanquín, que se impuso con grandes golpes de poder al alicantino. Es difícil medir cuántos golpes conectó Borja mientras peligro intentaba derribar al peleador del Tibet de Gijón, que no pudo finalizar una contienda que se fue al quinto y último asalto.

En el quinto asalto, Borja señaló el suelo indicando el inicio de las hostilidades. A lo Topuria contra Max Holloway. Peligro no aceptó consciente del peligro del luanquín, que también dominó el último asalto, y que se vio ganador al terminar la pelea. Nada más terminar, ambos peleadores se fundieron en un abrazo a pesar de todo lo que se habían dicho. Sin embargo, los jueces decidieron darle por decisión dividida a Peligro, lo que no gustó a la grada, que habían ido a apoyar a su peleador en una noche histórica para las artes marciales mixtas españolas. Pero Borja, que no pudo revalidar el cinturón, tendrá su revancha. "Paz y amor", dijo Peligro. "Gracias Asturias y gracias Borja. Me hiciste tocar fondo y ahora te amo con todo mi corazón", dijo tras ganar una pelea no exenta de polémica.