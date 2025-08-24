La España de Clara Piquero debuta en el Mundial ante un equipo de leyenda
Un partido que supone todo un reto para las jugadoras
España, con la asturiana Clara Piquero en sus filas, arranca hoy su participación en el Mundial femenino de rugby de Inglaterra. Las Leonas están encuadradas en un grupo C con mucha exigencia, junto a las actuales campeonas, las "Black Ferns" neozelandesas, además de Irlanda y Japón. El soñado debut será ante Nueva Zelanda (18.30 horas, Teledeporte). Un adversario que está a años luz en lo deportivo, pero que ha disparado la emoción entre las jugadoras.
- La hoja de ruta del Real Madrid en Oviedo: llegará el mismo día del partido y pagará al aeropuerto de Asturias para poder irse esa misma noche
- Tensión en el lavaderu y polémica rural en Llanera: identificado un vecino por lavar su alfombra con jabón chimbo
- El encarcelado por el crimen de Avilés (que había sido denunciado por violencia de género) defiende su inocencia mientras la Policía busca más pruebas
- La defensa del principal sospechoso del crimen de Avilés pedirá su libertad: estos son los motivos
- El lamento de Juanma Castaño ante el inminente cierre de un restaurante histórico de Gijón: 'El mejor chigre del mundo
- El mayor laberinto vegetal de España está en Llanes y entre maizales: para entrar solo hay que ayudar contra el ELA
- Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
- Hallan muerto a un sexagenario en las rocas del paseo de San Pedro de Llanes tras dos días desaparecido