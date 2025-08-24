La España de Clara Piquero debuta en el Mundial ante un equipo de leyenda

España, con la asturiana Clara Piquero en sus filas, arranca hoy su participación en el Mundial femenino de rugby de Inglaterra. Las Leonas están encuadradas en un grupo C con mucha exigencia, junto a las actuales campeonas, las "Black Ferns" neozelandesas, además de Irlanda y Japón. El soñado debut será ante Nueva Zelanda (18.30 horas, Teledeporte). Un adversario que está a años luz en lo deportivo, pero que ha disparado la emoción entre las jugadoras.