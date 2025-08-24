Éxito de España en la primera gran cita del nuevo ciclo olímpico para Los Ángeles 2028: ocho medallas para España en el Mundial de piragüismo de Milán

La delegación española culminó el campeonato del Mundo de sprint, en Milán (Italia), con un total de ocho medallas -una de oro, tres de plata y cuatro de bronce-, en la primera gran cita del nuevo ciclo olímpico con miras a Los Ángeles-2028. El único dorado metal fue el cosechado en K-4 500 metros por las asturianas Sara Ouzande Iturralde (Los Delfines de Ceuta) y la coañesa Lucía Val Cerdeira (Piragüismo Rías Baixas-Boiro), junto la extremeña Estefanía Fernández González (Fluvial de Lugo) y la valenciana Bárbara Pardo Mas (Piragüismo Antella).

El oro de un viejo conocido de la afición asturiana

En la última regata del Mundial, K-1 sobre 5.000 metros, el danés Mads Brant Pedersen, vencedor del Descenso Internacional del Sella en el año 2019, (toda la información del Descenso Internacional del Sella) quien hace escasas fechas ganó la competición de maratón de The World Games, tanto en distancia corta como la estándar, dilucidadas en Chengdu (China), consiguió revalidar en aguas milanesas el título de campeón del Mundo en esa modalidad y distancia con un tiempo de 20.53.89.

Pedro Vázquez Llenín, undécimo

Segundo clasificado y medalla de platas sería el sudafricano Hamish Lovemore y tercero el húngaro Adam Varga, este actual subcampeón continental. Por su parte, el francés Jeremy Candy -vencedor del Sella, en K-2, junto a Quentin Urban en 2022, 2023 y 2024, ausente este año al coincidirle en fechas con The World Games, donde representó a su país- ocupó la quinta plaza; en tanto, el parragués Pedro Vázquez Llenín, que se sumó en el último momento a la convocatoria del combinado español para sustituir al lesionado Adrián Martín Torres, finalizó en undécima posición (22.22.08) esta prueba del Mundial de sprint.

Dos medallas el último día

Además, este domingo, 24 de agosto, los palistas españoles cosecharon una presea de plata en C-1 y en 5.000 metros, a cargo del canoista gallego Jaime Duro, solo batido por el moldavo Serghel Tarnovschi, siendo el metal de bronce para el polaco Wiktor Glazunow. La otra medalla, en este caso de bronce, para el equipo nacional español, en la sesión matinal, llegó por mediación del balear Álex Graneri -integrante también del cuarteto que cosechó el bronce en los 500 metros, dirigido por el técnico gozoniego Miguel García-, en esta oportunidad en la modalidad de K-1 y sobre el medio kilómetro, superado por el checo Josef Dostal y el magiar Adam Varga.

El sábado, una plata en el C-4

Ayer, sábado, otro barco del equipo nacional español, el C-4 y sobre la distancia del medio kilómetro, configurado por los canoístas Daniel Grijalba Guerrero (Escuela de Piragüismo de Aranjuez), Martín Jacóme Couto (Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra), Manuel Fontán Señorans (Club Náutico O Muiño de Ribadumia) y Adrián Sieiro Barreiro (CLub Náutico O Muiño de Ribadumia), conquistaron la medalla de plata y, por lo tanto, flamantes subcampeones del Mundo de la especialidad. Se quedaron a únicamente 0.77 centésimas de segundo de la presea de oro que se apuntaron los palistas de Hungría (1.30.38); en tanto, el metal de plata sonrió a los bielorrusos (AIN), estos parando el cronómetro de los jueces en 1.31.45.

Un bronce para María Corbera

Por su parte, la madrileña María Corbera Muñoz se alzó con la medalla de bronce en la modalidad de C-1 y también sobre la distancia de 500 metros, entrando tercera en meta por detrás de las grandes favoritas en esa especialidad piragúitica, la ucraniana Luzan y la canadiense Vincent. La palista española marcó un tiempo de 2.04.73, a algo más de tres segundos de la vencedora. "Hay poquita gente que lo sabe, pero hace tres semanas me hice una rotura, y esa es la razón por la que no hice ni el Selectivo, ni el Campeonato de España" afirmó al terminar la prueba. Fue el último percance de un complicado año para la canoísta de la Escuela de Piragüismo Aranjuez.