Hípica: Jesús Garmendia se lleva la grande del Nacional Cinco Estrellas del Chas de Gijón

Jesús Garmendia, a lomos de "caramel Blue PS", conquistó ayer el Gran Premio Liga 0ro de la jornada sabatina del Nacional Cinco Estrellas del Chas, el Trofeo Fundación Caja Rural de Gijón, sobre 1,50. El jinete castellano-leonés superó al gallego javier González, que montaba a "Sonic JGF", y al madrileño Luis Mateos, que hacía binomio con "Chamant de Biolley". El primer asturiano de la prueba más importante de la jornada fue Pablo Santiago, quinto con "Chiquita de DÁlguilly".

Gran actuación de Kevinm González de Zárate

Kevin González de Zárate, vencedor de una de las pruebas del viernes, también se llevó ayer una al zurrón. Fue la de 1,40, el Gran Premio Liga Plata, Trofeo Securias Direct. El deportista vasco logró los mejores registros a lomos de "Helsinki", superando al asturiano Julio Arias, que fue segundo con "Gringo des Forets". El podio lo completó otro jinete del País Vasco, Pello Elorduy, a lomos de "New Flash VDL".

La prueba de 1,30 metros, para Uxue Arruza

En cuanto a la prueba sobre 1,30 metros, Trofeo Bango, Uxue Arruza fue primera montando a "Gismo de Pravia". El también vasco Izaro Junquera, con "Hutopia d´Uxi", ocupó la segunda posición, mientras que la tercera fue para el gallego Javier González, con "Obolensky JGE". Para encontrar al primer asturiano hay que irse al puesto séptimo, en el que aparece leo Vega con "Eros des Flagues".

Nicolás Cobo, ganador sobre 1,20 metros

Finalmente, el cántabro Nicolás Cobo venció en la prueba sobre 1,20 metros, Trofeo Maprise. Cobo se llevó los 200 euros del premio en metálico de esta prueba montando a "Xanadú de Olid". El asturiano Joseba Espinosa, que lleva varias semamas de buenos resultados en el Chas, fue segundo, con "Clarín 7", en tanto la vasca Uxue Arruza, triunfadora en la cita de 1,30 pero en esta ocasión con "Inos di San Patrignano", acabó en tercera posición.