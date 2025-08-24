El Marino bate a L’Entregu y jugará las semifinales de la fase asturiana de la Copa Federación

L’Entregu: Gonzalo Ardura; Diego Pereira, Leyder (Mateo Casas, min. 78), Pablo, Carlos Figar, Fran Pacoli; Mario Canal (Yeray Fernández, min. 62), Borja Vicente (Kike Meaurio, min. 62); Jorge Hernández (Berto Arias, min. 67), Javi Gutiérrez (Unai Fraile, min. 78) y Meana. Marino: Dennis; Berto González, Somolinos, Borja Álvarez, Tomás Fuentes, Daylos (Marti, min. 79); Pelayo Pérez (Guaya, min. 64), Lora (Chus Ruiz, min. 19); Íñigo Villaldea (Tito Leyva, min. 64), Basurto (Diego Díaz, min. 64) y Óscar Fernández. Goles: 0-1, min. 3: Lora. 0-2, min. 92: Óscar Fernández. Árbitro: Vázquez Iglesias (Oviedo). Amonestó por parte local a Fran Pacoli, y por parte visitante Daylos. Nuevo Nalón: unos 180 espectadores.

El Marino de Luanco confirma su clasificación para las semifinales de la Copa Federación, que se celebrará el miércoles (19.00 horas), cuando se medirá al Lealtad en el Marqués de la Vega de Anzo, en Grado, tras vencer a L’Entregu.

El partido, encarrilado rápido

El equipo de Luanco encarriló pronto el partido, con un tempranero gol tras un potente disparo cruzado de Lora que batió por alto al meta local. A los 24 minutos, el visitante Íñigo Villaldea llegó hasta la línea de fondo y su pase atrás lo remató Chus Ruiz en semifallo, desviando el meta local. Lo intentó el visitante Pelayo Pérez en un disparo que se fue por poco.

Ocasiones para los dos equipos tras el descanso

Tras el descanso, el partido resultó más animado y con un Marino que en todo momento trató de salir con el balón jugado desde atrás. En el minuto 51 una jugada combinativa terminó con un disparo raso de Óscar Fernández que se fue fuera. A la hora de juego, L’Entregu disfrutó de una buena ocasión de gol tras una pérdida de balón del Marino en el centro del campo. Javi Gutiérrez se fue en velocidad, superando a Borja Álvarez, que se resbaló, y su disparo cruzado lo desvió Dennis en una buena intervención.

Óscar sentencia en el descuento

En el minuto 71, una buena pared de Daylos con Óscar en la banda izquierda terminó en un pase de cara de Tito que remató Óscar Fernández alto. Poco después, lo intentó el delantero local Javi Gutiérrez con un disparo desviado y en el 82, tras una contra local, el disparo Kike Meaurio que detuvo bien Dennis. La sentencia del Marino llegó ya en el descuento, en una gran jugada del Marino, iniciada por Tomás Fuentes, que acabó con Tito Leyva dejando el balón de cara a Diego Díaz, que combinó con Óscar para que batiera por alto al meta Gonzalo Ardura y superar a un combativo L’Entregu.