El Oviedo vuelve por donde solía, que vibre el Tartiere

Cuando esta noche el balón eche a rodar en el nuevo Tartiere se completará un círculo de nada menos que 24 años. El Real Madrid fue testigo del último partido en Primera División del Real Oviedo en aquella tarde fatídica de junio, y el equipo merengue asistirá este domingo al retorno más esperado por una afición curtida como ninguna otra en la adversidad, pero también en las alegrías futboleras vividas en esta larga travesía.

Ahora que hay calendarios asimétricos y sorteos de "aquella manera" cuesta decir eso de que el destino ha sido caprichoso y romántico, -deportivamente hablando, claro está-, al deparar que los primeros encuentros en esta liga del retorno a Primera División sean ante el Real Madrid y frente a la Real Sociedad, rival cuando el Real Oviedo regresó en el verano de 1988 a la categoría reina del fútbol español tras un paréntesis de doce años, y también "colaborador necesario" para el descenso a los infiernos de 2001, en el que, es justo reconocerlo, los azules pusieron demasiado de su parte con una segunda vuelta penosa.

Por eso este estreno liguero llega cargado de emociones, sobre todo para los oviedistas "vintage", muchos de los cuales nos tuvimos que conformar con ver enfrente la "versión C" del Real Madrid en 2012, aquella en la que despuntaba un tal Morata, tremendamente caballeroso aquel chaval con la historia de un Oviedo que volvía a jugarse la vida en aquellas semanas, como ya había hecho en 2003. Una encrucijada en la que el equipo de Florentino Pérez echó un cable con cien mil euros a la suscripción de acciones en la que muchos niños oviedistas pidieron a sus padres romper las huchas para arrimar el hombro y dar oxígeno a una historia que merecía mejor final. Justo cuando llegó Carso tras aquella broma radiofónica con un imitador de Butragueño de por medio.

El Oviedo hoy, por fin, vuelve por donde solía, así que bien estará que el Tartiere vibre y enseñe su rugido a la Liga para premiar las internadas de Hassan, los paradones de Escandell o las "delicatessen" de Santi Cazorla, como sonaba el viejo Buenavista cuando Lacatus empezó a chafar al equipo merengue el campeonato que creía encarrilado en 1992 o con el gol de Berto que certificó el anterior retorno de 1988 frente la Real Sociedad de Arconada. Momentos que no se olvidan como el "Volveremos" de Melendi en la ida ante el Español porque como canta Javi Robles: "Carbayones si perdemos, carbayones si ganamos". La historia azul continúa.