El Confía Base Oviedo Balonmano cae ante un San Pablo Burgos con más ritmo (38-27)

El Confía Base Oviedo fue superado por el UBU San Pablo Burgos en un nuevo ensayo de pretemporada (38-27). Aunque los ovetenses aguantaron en la primera parte, cayeron en la segunda frente a un equipo con alto ritmo y una rotación que marcó la diferencia. La temporada pasada los burgaleses rozaron el ascenso a División de Honor, aunque volverán a ser rivales esta campaña en División de Honor Plata.

La primera mitad fue la más igualada, ya que el Base fue capaz de superar un 15-11 en contra en la recta final de los primeros treinta minutos para perder solo de uno al descanso. Sin embargo, el esfuerzo defensivo de los azules le provocó tres exclusiones en ese tramo final, lo que desembocó en iniciar la segunda parte con dos jugadores menos. Una circunstancia que aprovechó el Burgos para aumentar la ventaja.

Hubo una nueva reacción del Confía Base Oviedo, que llegó a situarse a dos goles (26-24, minuto 41), pero UBU San Pablo dio un gran arreón durante los minutos centrales que rompió el partido.

El Confía Base Oviedo jugó con Juan Gamallo, Raúl Blanco (2), Javi Colías, Joaquín Pérez (2), Tomás Pérez (1), Pablo Granda (3), David Pulgar (1), Rubén Menéndez, Hélio Pina (2), Jorge Ureña, Gonzalo Pulgar (3), Mikel Galán (3), Elián Goux (6), Javi Sanz, Jayro Pérez (1), Emi Franceschetti (3) y Juan Prieto.

El próximo sábado, a las 18:00 horas, el Confía Base viajará a Santander para medirse a Blendio Sinfín.