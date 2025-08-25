El Lobas Oviedo Balonmano Femenino da muy buena imagen ante el Cleba (24-27)
Victoria en un competido partido de pretemporada para las azules
N. L.
El Lobas Global Atac Oviedo superó con buena nota su primer examen de la pretemporada, un amistoso contra el Caja Rural Cleba que ganó por 24-27 disputado en Santa María del Páramo.
La cosa no se puso nada fácil para las azules, que en los primeros seis minutos encajaban un parcial de 6-0 que obligaba a Manolo Díaz a pedir tiempo muerto. El conjunto ovetense se recompuso con un parcial de 0-3 y fue recortando distancias hasta que Paloma Calvo estableció el empate (9-9). La primera ventaja visitante llegó poco después, en un gol de portería a portería de Begoña Otero (11-12). Al descanso, empate (14-14).
El segundo tiempo vivió los mejores momentos de las Lobas, que endosaron al Cleba un parcial de 1-5. Los cañonazos de Lisa Chiagozie y los movimientos de Teresa Rodríguez en el pivote hacían daño el equipo leonés, que además se estrellaba contra una entonada Aida Fernández. Ocho goles (19-27) llegó a ser la ventaja de las pupilas de Manolo Díaz.
El técnico aprovechó el tramo final para hacer debutar a las juveniles Llara Solís y Mara Corte, que están realizando la pretemporada con el primer equipo. Las leonesas limaron la diferencia en los últimos minutos y el partido concluía con triunfo carbayón por 24-27.
El Lobas Global Atac Oviedo alineó a Begoña Otero (1); Jimena Merino (1), Carmen García-Calvo (1), Sofía Gull, Teresa Rodríguez (6), Lisa Chiagozie (6), Camila Méndez (4) -siete inicial-, Marta da Silva (2), Paloma Calvo (3), Blanca Sánchez (1), Celia Rojo, Paula Molano (2), Aida Fernández, Llara Solís y Mara Corte.
La plantilla carbayona descansará mañana y retorna al trabajo el martes.
- La hoja de ruta del Real Madrid en Oviedo: llegará el mismo día del partido y pagará al aeropuerto de Asturias para poder irse esa misma noche
- Fallece el poleso Ramón Fernando García Gutiérrez, histórico ciclista máster que fue varias veces campeón de Asturias
- El lamento de Juanma Castaño ante el inminente cierre de un restaurante histórico de Gijón: 'El mejor chigre del mundo
- La defensa del principal sospechoso del crimen de Avilés pedirá su libertad: estos son los motivos
- Indra inicia su despliegue en Asturias: la multinacional empieza a fichar a un centenar de ingenieros para la planta de blindados del Tallerón
- Crónica de un Descenso Folklórico que asciende a lo más alto batiendo todos sus récods y con El Otero Team como ganador
- Así está siendo el Descenso Folklórico del Nalón: 41 embarcaciones, 7.400 participantes y casi 60.000 espectadores en Laviana
- Lunin regresa a donde fue feliz mientras piensa en sus minutos