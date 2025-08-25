El Lobas Oviedo Balonmano Femenino da muy buena imagen ante el Cleba (24-27)

El Lobas Global Atac Oviedo superó con buena nota su primer examen de la pretemporada, un amistoso contra el Caja Rural Cleba que ganó por 24-27 disputado en Santa María del Páramo.

La cosa no se puso nada fácil para las azules, que en los primeros seis minutos encajaban un parcial de 6-0 que obligaba a Manolo Díaz a pedir tiempo muerto. El conjunto ovetense se recompuso con un parcial de 0-3 y fue recortando distancias hasta que Paloma Calvo estableció el empate (9-9). La primera ventaja visitante llegó poco después, en un gol de portería a portería de Begoña Otero (11-12). Al descanso, empate (14-14).

El segundo tiempo vivió los mejores momentos de las Lobas, que endosaron al Cleba un parcial de 1-5. Los cañonazos de Lisa Chiagozie y los movimientos de Teresa Rodríguez en el pivote hacían daño el equipo leonés, que además se estrellaba contra una entonada Aida Fernández. Ocho goles (19-27) llegó a ser la ventaja de las pupilas de Manolo Díaz.

El técnico aprovechó el tramo final para hacer debutar a las juveniles Llara Solís y Mara Corte, que están realizando la pretemporada con el primer equipo. Las leonesas limaron la diferencia en los últimos minutos y el partido concluía con triunfo carbayón por 24-27.

El Lobas Global Atac Oviedo alineó a Begoña Otero (1); Jimena Merino (1), Carmen García-Calvo (1), Sofía Gull, Teresa Rodríguez (6), Lisa Chiagozie (6), Camila Méndez (4) -siete inicial-, Marta da Silva (2), Paloma Calvo (3), Blanca Sánchez (1), Celia Rojo, Paula Molano (2), Aida Fernández, Llara Solís y Mara Corte.

La plantilla carbayona descansará mañana y retorna al trabajo el martes.