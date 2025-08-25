Estos son los dos objetivos del Avilés en lo que queda de mercado: se sondean canteras de equipos profesionales

Tras la firma de Borja Granero el Avilés tiene dos objetivos claros en el mercado: dos laterales sub-23 que sirvan para reforzar ambos costados de la zaga. La tarea no es nada sencilla, ya que apenas quedan jugadores que cumplan con esas características y que puedan recalar en el conjunto avilesino. Por ello, el perfil que se sondea es el de jugadores de canteras de clubes profesionales que traten de hacerse un hueco en un primer equipo, lejos de la cantera a la que pertenezcan.

Miguel Linares tiene una semana para tratar de cerrar estos dos fichajes, aunque todo apunta que el trabajo se alargará hasta las últimas horas de mercado. Por el momento se confía en que tanto Campabadal como Viti den un buen nivel en Primera Federación y la intención es buscar dos nombres que sirvan para refrescar sus piernas y den calidad a la rotación, más que jugadores que lleguen al club con la vitola de titular indiscutible.

Plantilla casi cerrada

Con ellos dos el Avilés daría por cerrado un mercado en el que ha dado un gran salto a nivel ofensivo, con la incorporación de tres nuevos extremos y un delantero, y en el que ha revolucionado la sala de máquinas. Además, ha apuntalado la zaga con tres caras nuevas.