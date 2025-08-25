Vingegaard se pone rojo en la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España en otra día con un protagonista asturiano
El danés, gran favorito al triunfo final y que sufrió una caída, ya lidera la general al ganar en el primer final en alto una etapa en la que estuvo escapado el asturiano Sinuhé Fernández
Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) aprovechó la primera llegada en alto de la Vuelta Ciclista a España, en el segundo día de la carrera, para ganar su primera etapa y colocarse el jersey rojo de líder de la clasificación general. El danés se impuso por los pelos tras un ajustado sprint en el que el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) llegó segundo, a solo unos centímetros. Un buen final para un Vingegaard que se llevó un susto importante a 26,3 kilómetros de la meta en una rotonda que, combinada con la lluvia, mandó a más de una veintena de ciclistas al suelo, entre ellos el danés y un buen número de ciclistas de su equipo.
Homenaje a Iván Meléndez
La etapa, disputada entre Alba y Limone Piamonte, de 159,5 kilómetros, comenzó justo después de rendir un sentido homenaje a Iván Meléndez, el ciclista malagueño del Tenerife Cabberty que falleció el sábado al verse involucrado en una grave caída durante la segunda etapa de la Vuelta júnior a Ribera del Duero.
Sinuhé Fernández, protagonista
Fue una jornada en la que volvió a haber a un protagonista asturiano. Si el primer día fue Hugo de la Calle (Burgos Burpeller-BH) el que se coló en la escapada del día, siendo el último en ser alcanzado y llevándose el premio al ciclista más combativo de la jornada, ayer fue su compañero de equipo Sinuhé Fernández el que se metió en el grupo de escapados. Eso sí, a diferencia de Hugo de la Calle, el de Brañes (Oviedo) salió en solitario del pelotón y persiguió él solo al trío cabecero hasta atraparlo. Un esfuerzo que acabó pagando, lo que le llevó a descolgarse del grupo escapado, que de todos modos fue absorbido en la subida final, de 2ª. categoría.
"Tuve que perseguir y lo acabé pagando"
El propio Sinuhé reconocía tras la etapa que ese esfuerzo realizado le acabó pesando: "No pude coger la escapada de inicio y tuve que perseguir a los tres durante veinte kilómetros y eso se acaba pagando". El de Brañes explicó que cuando sus compañeros de fuga subieron el ritmo se quedó vacío: "Cuando apretaron noté la fatiga".
Una etapa corta para corredores polivalentes y con sprint
La jornada de hoy, la tercera y última que transcurre íntegramente por Italia, es, al margen de la etapa homenaje final en Madrid y de las dos contrarrelojes, la tercera etapa más corta de esta edición con solo 134,6 kilómetros, con salida en San Maurizio Canavese y final en Ceres (aquí la información de todas las etapas). Una buena etapa para corredores polivalentes, con buen sprint, y que acaba en un ascensión de 2,6 kilómetros catalogada como puerto de 4ª. categoría.
