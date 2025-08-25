Vingegaard se pone rojo en la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España en otra día con un protagonista asturiano

El danés, gran favorito al triunfo final y que sufrió una caída, ya lidera la general al ganar en el primer final en alto una etapa en la que estuvo escapado el asturiano Sinuhé Fernández

Vingegaard, a la derecha, celebra su victoria, con Ciccone, que fue segundo, a la izquierda. |

Vingegaard, a la derecha, celebra su victoria, con Ciccone, que fue segundo, a la izquierda. | / JAVIER LIZÓN / EFE

Antonio Lorca

Efe

Oviedo / Limone Piemonte (Italia)

Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) aprovechó la primera llegada en alto de la Vuelta Ciclista a España, en el segundo día de la carrera, para ganar su primera etapa y colocarse el jersey rojo de líder de la clasificación general. El danés se impuso por los pelos tras un ajustado sprint en el que el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) llegó segundo, a solo unos centímetros. Un buen final para un Vingegaard que se llevó un susto importante a 26,3 kilómetros de la meta en una rotonda que, combinada con la lluvia, mandó a más de una veintena de ciclistas al suelo, entre ellos el danés y un buen número de ciclistas de su equipo.

Vingegaard durante su ataque en Bejes. CICLISMO. VUELTA A ESPAÑA

Vingegaard durante su ataque en Bejes en una edición anterior de la Vuelta Ciclista a España / Roberto Menéndez

Homenaje a Iván Meléndez

La etapa, disputada entre Alba y Limone Piamonte, de 159,5 kilómetros, comenzó justo después de rendir un sentido homenaje a Iván Meléndez, el ciclista malagueño del Tenerife Cabberty que falleció el sábado al verse involucrado en una grave caída durante la segunda etapa de la Vuelta júnior a Ribera del Duero.

Sinuhé Fernández, protagonista

Fue una jornada en la que volvió a haber a un protagonista asturiano. Si el primer día fue Hugo de la Calle (Burgos Burpeller-BH) el que se coló en la escapada del día, siendo el último en ser alcanzado y llevándose el premio al ciclista más combativo de la jornada, ayer fue su compañero de equipo Sinuhé Fernández el que se metió en el grupo de escapados. Eso sí, a diferencia de Hugo de la Calle, el de Brañes (Oviedo) salió en solitario del pelotón y persiguió él solo al trío cabecero hasta atraparlo. Un esfuerzo que acabó pagando, lo que le llevó a descolgarse del grupo escapado, que de todos modos fue absorbido en la subida final, de 2ª. categoría.

"Tuve que perseguir y lo acabé pagando"

El propio Sinuhé reconocía tras la etapa que ese esfuerzo realizado le acabó pesando: "No pude coger la escapada de inicio y tuve que perseguir a los tres durante veinte kilómetros y eso se acaba pagando". El de Brañes explicó que cuando sus compañeros de fuga subieron el ritmo se quedó vacío: "Cuando apretaron noté la fatiga".

Una etapa corta para corredores polivalentes y con sprint

La jornada de hoy, la tercera y última que transcurre íntegramente por Italia, es, al margen de la etapa homenaje final en Madrid y de las dos contrarrelojes, la tercera etapa más corta de esta edición con solo 134,6 kilómetros, con salida en San Maurizio Canavese y final en Ceres (aquí la información de todas las etapas). Una buena etapa para corredores polivalentes, con buen sprint, y que acaba en un ascensión de 2,6 kilómetros catalogada como puerto de 4ª. categoría.

