Un fichaje con consecuencias en el Avilés: la llegada de Borja Granero obliga a dar salidas

El Avilés ya tiene en plantilla a la última pieza de su zona central de la zaga. Los blanquiazules han anunciado el fichaje de Borja Granero, experimentado defensa que ha pasado por equipos como el Racing de Santander o el Deportivo. El valenciano, petición expresa de Dani Vidal, con el que coincidió en el Nástic de Tarragona, ya se entrenó ayer con sus compañeros en La Toba. Su firma conlleva, de manera irremediable, salidas.

Los blanquiazules cuentan actualmente con veinte fichas senior en plantilla y la normativa de la Federación dice que tan solo se pueden tener 18 jugadores mayores de 23 años en plantilla. Con Edu Cortina parece que se realizará una fórmula similar a la de la campaña pasada, en la que se le dejó sin ficha mientras se recuperaba de su lesión, pero hace falta realizar una salida más para cuadrar las cuentas. Todo apunta que ese adiós será en el centro de la zaga, donde con la llegada de Granero el Avilés cuenta con cinco hombres: el citado Granero, Babin, Eze, Josín y Julio Rodríguez. Desde el club estudian diferentes vías para tratar de gestionar la situación, con el ovetense más cerca de salir que el mierense, aunque en este momento se estudian diferentes posibilidades.

El perfil de Granero

Granero, el último en llegar al Suárez Puerta, cuenta con una dilatada carrera en el fútbol español, con seis temporada jugando en Segunda División. Debutó en Segunda B de la mano del Villajoyosa para pasar por el Recreativo de Huelva, donde estuvo tres campañas sin excesivo protagonismo. De tierras andaluzas fichó por el Racing de Santander, donde conquistó en dos ocasiones la Segunda División B, aunque tan solo pudo consumar el ascenso en una de ellas. También pasó por el Extremadura, el equipo donde tuvo más protagonismo en su carrera, y defendió las zamarras de conjuntos como el Deportivo de La Coruña y el Castellón, donde formó parte del ascenso de los valencianos a Segunda División. La pasada campaña estuvo en el Alcoyano y en el Nástic, donde coincidió con Dani Vidal.

Una de las características que más destacan de Granero es que es zurdo, el único central del Avilés que cumple esta condición, y algo que apunta a ser muy importante a la hora de sacar el balón. Además, la pasada campaña, sobre todo en el Alcoyano, demostró tener buen pie a la hora de jugar la pelota y ser un gran ganador de duelos. Además, sus estadísticas revelan que tiene un guante en el pie a la hora de realizar pases largos y, con ellos, combinar directamente con los delanteros. De él destacan, además, su compresión del juego a la hora de leer los espacios. La duda, por un tema de edad, está en su nivel físico, ya que tiene 35 años. En el Nástic no pudo sumar más minutos por una lesión en el húmero de la que ya se ha recuperado.