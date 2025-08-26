Todo preparado para la cita de élite del verano gijonés, el Concurso Hípico Internacional

El Concurso Hípico Internacional de Gijón encara esta semana su 82.ª edición, consolidado como uno de los grandes acontecimientos del verano en la ciudad. Pocos eventos deportivos logran reunir a tantos aficionados y conservar un ambiente tan singular como el que cada año envuelve al hipódromo de Las Mestas, donde se volverán a combinar deporte, gastronomía, música y entretenimiento para todos los públicos.

El recinto gijonés se ha sometido a distintas mejoras desde el pasado otoño. La renaturalización del río Piles obligó a derribar el histórico octógono, sustituido por espacios más modernos. También se han instalado casetas para acreditaciones y control de apuestas, renovado aseos, mejorado el pavimento y creado ocho taquillas adicionales para agilizar el servicio.

El alemán Peter Schumacher será el encargado de diseñar los recorridos, tomando el relevo de su compatriota Frank Rothemberger. Tendrá a su disposición los 40 tipos de obstáculos del concurso, todos ellos sometidos a un exhaustivo mantenimiento, con 784 barras y 240 tablones repintados y material renovado para garantizar seguridad y vistosidad.

La digitalización llega al sistema de apuestas, uno de los sellos del concurso, que permitirá realizar todas las modalidades de forma online, con un servicio más rápido y menos colas.

Gastronomía, música y ocio

El hípico gijonés nunca ha sido solo deporte. Parte de su atractivo reside en el ambiente que lo rodea y que en 2025 se refuerza con una oferta ampliada. La zona de restauración contará con más "food trucks" y propuestas gastronómicas diversas. La música en directo será otra de las novedades de este año: la banda asturiana Querida Margot actuará el viernes y el grupo vasco Smile lo hará el sábado, aportando un ambiente festivo al cierre de cada jornada.

El precio de las entradas

Los precios de las entradas se mantienen asequibles: 30,60 euros el abono adulto (6,40 la entrada diaria) y 6,60 euros el abono infantil hasta 13 años (1,80 la entrada diaria).

Este año, por primera vez, será posible reservar asiento en la tribuna este y en la grada portátil mediante un suplemento, una medida que responde a la demanda de los aficionados. Además, se ha levantado una pequeña grada en la curva norte y se ha instalado una pantalla más para mejorar la visibilidad.