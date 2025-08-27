Los apellidos Ortiz Agüera hacen historia en el Hípico de Gijón: dos hermanos dominan Las Mestas en la primera jornada

Los hermanos Ortiz Agüera monopolizaron la primera jornada del Concurso Internacional de Saltos de Gijón en Las Mestas: Luis Ortiz Agüera se impuso en la prueba CSI 2* de baremo A (1,30 metros) con "Alegro VK" –parando el crono en 61,39 segundos– y, en la tanda vespertina, su hermana Castora Ortiz Agüera completó el histórico doblete familiar ganando la prueba CSI 2* Dos Fases Especial con "Robinson", tras completar las dos fases en 37,38 y 37,35 segundos. Bajo un cielo nublado y con un ligero viento, la dupla familiar firmó un doblete que subraya la presencia y el estado de forma de la saga Ortiz Agüera en Las Mestas, rodeados de mas de 6.200 personas.

La CSI 2*, con un recorrido de 450 metros, una altura máxima de 1,30 metros, y un tiempo permitido de 78 segundos (límite 156 segundos), presentó 11 obstáculos y 13 esfuerzos pensados para penalizar imprecisiones y premiar tanto la solvencia como la velocidad. Al disputarse en formato de baremo A sin desempate, la clasificación quedó determinada por el tiempo registrado entre los participantes que superaron el recorrido según las condiciones de la prueba.

Castora Ortiz Agüera, durante su prueba ayer en Las Mestas. / Ángel González / Juan Plaza

El cordobés Luis Ortiz Agüera y "Alegro VK" firmaron el mejor registro de la jornada con 61,39 segundos, lo que supuso una ventaja notable sobre sus inmediatos perseguidores; el segundo puesto correspondió a Stefan Weemaes (Bélgica) con "Merald Misteruno E", que completó el recorrido en 63,01 segundos, es decir 1,62 más que el vencedor. La portuguesa Luisa Horta Osorio, con la yegua "Groove du Guignoly" (9 años), cerró las tres primeras posiciones en 63,81 segundos, a 0,80 segundos del belga y a 2,42 segundos del ganador.

En una llegada muy ajustada detrás del podio, el cuarto puesto fue para el español Gerardo Menéndez Mieres con "Deus de Tus" en 63,91 s –apenas 0,10 s egundos por detrás de la portuguesa–, mientras que el quinto lugar recayó en Alberto Márquez Galobardes con "Sky is in the limit", que registró 64,50 segundos, 0,59 por detrás del cuarto clasificado. Lo ajustado de los tiempos ilustra lo apretada que estuvo la lucha por las primeras plazas, donde cada décima tuvo un valor de oro.

La primera prueba dejó un claro protagonista en la combinación tiempo-caballo: Ortiz Agüera con "Alegro VK" logró el registro más rápido de la prueba de 1,30 metros en la que participaron 39 binomios y en la que sólo 12 se contabilizaron como clasificados. La estructura del recorrido —450 metros y once obstáculos— exigió un equilibrio entre ritmo y limpieza que, en esta ocasión, se resolvió a favor de la velocidad sin que consten en el acta de los jueces sanciones o eliminaciones concretas que deban reseñarse.

Pablo García-Gallardo salta un obstáculo con «Hit Rock de Bornival Z» . / Juan Plaza / Ángel González

Castora Ortiz Agüera dio el gran golpe en la segunda tanda de la jornada del Concurso Internacional de Gijón: en la prueba CSI 2* Dos Fases Especial, celebrada en Las Mestas con cielo nublado y algo de viento, su binomio con "Robinson" firmó el mejor registro tras completar las dos fases de la especial sin faltas.

La modalidad –CSI 2* dos fases especial– obliga a mantener la limpieza desde el primer paso: sólo los binomios que superan la primera fase sin penalizaciones acceden a la segunda, por lo que cualquier falta en la fase inicial impide seguir en liza. En esta ocasión la primera fase tuvo 280 metros con un tiempo permitido de 48 segundos (límite 96 segundos) y la segunda fase contó con 290 metros y 50 segundos de tiempo permitido (límite 100 segundos). La altura máxima en el recorrido se situó en 1,40 metros.

A continuación, la neerlandesa Sanne Thijssen con "Lolandria Z" completó una actuación sólida: aunque su parcial en la primera fase fue más lento (40,15 segundos), clavó la segunda con 37,37 segundos, lo que le aseguró la segunda plaza. Por detrás, el brasileño Felipe Ramos Guinato con "Gandalf Mouche" firmó tiempos de 39,21 y 38,35 segundos en las dos fases, suficiente para subir al tercer escalón del podio.

La presencia española siguió destacando: Luis Ortiz Agüera, que compitió con "King of China Hero Z", terminó en cuarta posición tras parar en 39,20 segundos en la fase inicial y en 39,37 segundos en la definitiva. Cerrando el grupo de honor, el francés Aurélien Leroy y "Gaia de l’Autan" completaron la prueba sin penalizaciones con parciales de 39,01 y 39,43 segundos, lo que le otorgó la quinta plaza.

La modalidad de dos fases especial –con 280 metros y 48 segundos de tiempo permitido en la primera parte y 290 metros y 50 segundos en la segunda, con altura máxima de 1,40 metros– dejó claro que la perfección en la fase inicial es condición imprescindible para optar a las plazas de honor, y que la rapidez en la segunda suele dictar el orden final entre los impecables. Como incidencia reseñable, Mafalda Costa Marqués y Gerfried Puck fueron eliminados en la prueba; se anotan como incidencias menores al cierre de la jornada.

El doblete de los hermanos Ortiz Agüera puso el broche de oro a una jornada intensa en Las Mestas: Luis, con "Alegro VK", abrió la tarde en la prueba de 1,30 metros y Castora, a lomos de "Robinson", la cerró imponiéndose en la Dos Fases Especial. Mañana, con la llegada de las pruebas de mayor envergadura —la CSI 4* Dos Fases Especial y sin desempate y otra prueba del CSI 2* también Dos Fases Especial y sin desempate—, los Ortiz Agüera serán, sin duda, referentes a seguir en Las Mestas.

Hoy llegan las pruebas mayores: una CSI 4* Dos Fases Especial y sin desempate y otra prueba del CSI 2* también Dos Fases Especial y sin desempate, que comenzará, la primera las 14:30 horas y la segunda a las 17:45 y prometen elevar aún más el nivel competitivo.