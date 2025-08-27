Un canterano del Racing, favorito para reforzar la defensa del Avilés

Poco a poco empieza a cerrarse el casting para ser el nuevo lateral izquierdo del Avilés. Durante estas semanas han sido varios los nombres que ha sondeado Miguel Linares, director deportivo, pero finalmente hay uno que está cogiendo la delantera: Samuel Calera. Canterano del Racing de Santander, el cántabro lleva tres campañas teniendo minutos en Segunda Federación. Las posturas están cercanas y es el favorito ahora mismo para recalar en el Suárez Puerta, aunque también hay una opción B sobre la mesa.

Calera es un lateral izquierdo nacido en el 2004 que milita en las filas del Rayo Cantabria. Se fogueó en el Basander para, en la temporada 22/23, pasar a la cantera racinguista, donde ha militado durante las últimas tres campañas. La pasada campaña disputó 1.206 minutos repartidos en 22 encuentros, de los cuales 15 los jugó como titular. Consiguió ver puerta en una ocasión y le enseñaron cuatro tarjetas amarillas y una roja.

El defensor del Racing es la opción que más fuerza tiene ahora mismo, pero la operación aún no está cerrada. Por ello, sobre la mesa hay otro nombre, pero se confía en cerrar al lateral izquierdo cántabro. Con este movimiento al Avilés tan solo le quedaría un fichaje para su zaga: un lateral derecho sub-23.