La confesión del único avilesino de la plantilla del Avilés: "Hacer un año histórico con este equipo sería lo más bonito de mi carrera"

Alberto Cayarga (Avilés, 1996) está ansioso por debutar en liga con el equipo de su ciudad. Muchos consideran que es una pieza clave en el proyecto del club blanquiazul; su experiencia en la categoría y su calidad técnica pueden marcar la diferencia. Con varios ascensos a sus espaldas, llega a Avilés cargado de ambición y con la intención de dar el máximo. El futbolista hizo un hueco en su agenda para atender a LA NUEVA ESPAÑA sentado en uno de los banquillos, lugar al que no está muy acostumbrado, del Román Suárez Puerta.

-La primera es prácticamente obligada, ¿qué tal los primeros días con Dani Vidal al mando?

-Este nuevo entrenador tiene una idea general parecida a la de Javi Rozada, esa continuidad nos ha permitido adaptarnos bien. Evidentemente, trabaja con sus propios métodos y todavía los estamos asimilando. Somos conscientes de que tenemos que agilizar en muchos ejercicios y tareas para llegar al cien por cien al inicio de la temporada, porque arrastramos un pequeño déficit de semanas de trabajo. De todas formas, su mensaje está calando en el vestuario y el grupo lo está sabiendo asimilar correctamente.

-¿Cómo se enteraron del cese de Javi Rozada? ¿Algo con lo que se quede del tiempo que compartió con él?

-La verdad que compartimos poco tiempo, unas semanas, pero el grupo estaba muy cómodo con Rozada y nos sorprendió la decisión. Los jugadores nos enteramos el lunes después de entrenar, como la mayoría de personas. Él nos lo comentó cuando terminó el entreno y al día siguiente vino a despedirse.

-¿Qué expectativas tiene de cara a la temporada a nivel colectivo? ¿Y a nivel individual?

-Yo soy ambicioso. Conozco la categoría y creo que tenemos una plantilla muy completa, capaz de adaptarse a distintos estilos de juego o contextos de partido. Obviamente, no te voy a decir que vamos a ascender de primeros (risas), pero tenemos que tener ambición. No hay que centrarse en un objetivo concreto y, aunque suene a tópico, tenemos que ir partido a partido. Las primeras diez jornadas pueden ser una buena prueba para ver dónde está nuestro techo. Sinceramente, confío en hacer un año ilusionante.

—¿Algo que le haya sorprendido del vestuario?

-A lo largo de mi carrera he estado en muchos vestuarios y, aquí en Avilés, no me sorprendió nada porque, más o menos, conocía a todos. Había jugado contra varios y ya tenía referencias de ellos. Me encontré con un grupo humano muy sano, el año pasado pasaron por dificultades, pero supieron salir adelante juntos. Al fin y al cabo, eso también habla del gran equipo que se formó. Desde el primer día me recibieron con los brazos abiertos y creo que los nuevos también se están integrando de la mejor manera. Solo puedo tener palabras positivas para ellos.

-Conoce bien la categoría, ¿Cúales diría que son los puntos fuertes que debe tener un equipo para estar en la zona alta?

-Bajo mi experiencia, lo que más valoro es mantener un hábito diario de trabajo muy exigente. En esta categoría, en cuanto bajas un poco el nivel, te pasan por encima. También es fundamental saber competir fuera de casa. En Primera Federación, los equipos suelen hacerse fuertes como locales, pero sumar lejos de tu campo siempre cuesta más. Es clave saber interpretar cada partido, adaptarse a lo que pide el contexto y responder de la mejor manera. La capacidad de adaptación es elemental para ser competitivos.

Berto Cayarga / Luisma Murias

-Llevababa 9 temporadas fuera de Asturias, ¿Qué tal el regreso a su tierra?

-He tenido experiencias buenas y otras no tanto, pero de todas aprendí algo. Me llevo muy buenos recuerdos de cada etapa. Es verdad que el año pasado, más allá del descenso, no fue un buen año para mí. Venía de un club muy potente en la categoría, como el Dépor, y me fui a Irún. Llegué con la liga empezada, sin hacer pretemporada y sin conocer al míster. Todo se complicó desde el inicio. Yo soy del Real Avilés desde hace mucho tiempo y siempre dije que algún día me gustaría jugar aquí. Este año se dieron las circunstancias idóneas para todas las partes y lo afronto con muchísimas ganas. Creo que puede ser el año más importante de mi carrera y espero estar a la altura.

-¿Siente una presión diferente por defender al equipo de su ciudad? ¿Qué le dice la gente por la calle?

-Más que presión, para mí es una motivación. Poder ponerme la camiseta del equipo de mi ciudad, que mis amigos vengan a ver los partidos y que yo esté defendiendo sus colores, me llena de orgullo. Son todo alicientes que me dan aún más ambición para hacer las cosas bien, para darle alegrías a la afición y para que el club pueda estar lo más arriba posible.

-¿Qué recuerdo guarda de su año en Coruña?

-Aunque no jugué mucho, fue el año en el que más disfruté y en el que más feliz fui. No tuve demasiados minutos, pero lo viví intensamente. También guardo con mucho cariño mi etapa en Segunda División con el Cartagena, venía de una situación complicada y para mí debutar en la categoría ya era un sueño. Además, pude consolidarme como titular y fue un año muy importante en mi carrera. No obstante, si tengo que quedarme con un año para repetir, sin duda, sería el del ascenso con el Deportivo.

-Allí coincidió con uno de los hombres de moda en el fútbol español, Yeremay Hernández. ¿Dónde tiene el techo este chico?

-Es un caso especial. Cuando llegué a Coruña me dijeron que Yeremay iba a ser mi competencia esa temporada, yo pensaba que era un buen jugador, pero, cuando le vi entrenar, empecé a ver que era un chico distinto al resto. Además, es un chaval muy humilde que se deja aconsejar, siempre escucha lo que le dices. Sinceramente, no me atrevo a decirte un techo, pero tiene todo para llegar a ser un futbolista de la élite mundial.

-Otro de sus compañeros en aquel equipo era Pablo Vázquez, ahora en el Sporting de Gijón. ¿Cómo es a nivel personal? ¿Cree que se adaptará bien a jugar en Gijón?

-Más que un compañero, le considero un amigo, mantenemos una buena relación. Creo que el Sporting es el equipo idóneo para él. Es un jugador muy sacrificado, comprometido, siempre da el 100% y todo eso en El Molinón se valora. De hecho, el otro día me regaló unas entradas y fui a verle jugar. Ya se dejó ver el nivel que tiene, también estuvo muy bien Perrin, hicieron un gran trabajo como pareja. Su perfil encaja muy bien con el modelo de juego que plantea Garitano.

-¿Qué valoración hace de su paso por Polonia?

-Nunca me imaginé jugando en Polonia. Ya me habían llegado ofertas en años anteriores y siempre las había descartado, porque soy muy casero. Pero, por ciertas circunstancias, tuve un problema extraño y me quedé sin equipo. Ese club polaco ya me había querido en mayo, así que retomamos las conversaciones. Me lancé a la aventura, sin saber inglés ni nada, al principio me costó adaptarme, aunque en lo deportivo empecé bien. Después las cosas se torcieron y ya en la siguiente pretemporada me di cuenta de que no estaba cómodo, algo raro en mí porque suelo ser una persona alegre. Hablé con mi agente y le dije que, si encontraba algo bueno, me quería volver a España. Tuve la suerte de que trabajaron bien y apareció la oportunidad del Dépor.

-En Santander estuvo bajo las órdenes de Iván Ania, un entrenador con una figura muy polarizada en Asturias. ¿Cómo es en el día a día? ¿Qué transmite a los jugadores?

-Tanto los que jugaban como los que no jugaban, le tenían mucho cariño. Es muy frontal, siempre te dice lo que piensa, y hoy en día no abundan personas así. Es transparente y tiene un corazón enorme. Sí es cierto que su carácter es muy enérgico y a veces eso puede hacer que se le malinterprete. Tenemos muy buena relación y me parece un gran entrenador. El año pasado hizo una gran temporada con el Córdoba y este año espero que pueda repetirlo.

-¿Un sueño por cumplir en el mundo del fútbol?

-Lo tengo muy claro, hacer un año histórico con el Real Avilés sería lo más bonito de toda mi carrera.