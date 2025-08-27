Así está el fichaje de una perla de la Cultural Leonesa por el Avilés: mañana, día clave en la operación

El Avilés ya ultima los movimientos para dejar cerrada su plantilla de cara al estreno del club en Primera Federación. Tras encarrilar la llegada de Samu Calera, lateral izquierdo del Racing de Santander que apunta a llegar en calidad de cedido al Suárez Puerta, los blanquiazules han entrado de lleno en la pelea por hacerse con Guzmán Ortega, una de las perlas de la cantera de la Cultural Leonesa. Su nombre lleva tiempo en la agenda de Miguel Linares, director deportivo, pero, con la más que posible llegada de un nuevo lateral derecho al conjunto leonés, la operación se ha reactivado. Eso sí, no parece nada sencillo hacerse con la firma del jugador. Son varios los equipos que, como el Avilés, quieren hacerse con sus servicios como cedido, que es como apunta a salir del Reino de León. La pelota está en el propio futbolista, que ahora debe decidir que destino le convence más para seguir labrándose un nombre dentro del fútbol español. Todo hace indicar que mañana tomará una decisión al respecto.

Aunque Linares lleva varias semanas detrás de la pista de Guzmán Ortega, los últimos movimientos en la Cultural Leonesa han hecho que se haya reactivado la operación. Parecía que el lateral derecho se iba a quedar en la primera plantilla, pero el conjunto leonés está muy cerca de firmar a Iván Calero, jugador que actúa en su misma posición, lo que ha desencallado su situación. De hecho, el palentino ha debutado este mismo curso en Segunda División, disputando diez minutos en la derrota de su equipo ante el Burgos.

Ahora, tras este movimiento, son varios los equipos que se postulan para hacerse con el futbolista en calidad de cedido. La operación no es sencilla, pero desde el Avilés quieren jugar la baza de la distancia con su club de origen y que, hace dos campañas, Rodri Suárez, capitán de la Cultural, también pasó por el Suárez Puerta para foguearse. Mañana apunta a ser un día clave en esta operación. Además, el club blanquiazul no quiere demorarse a la hora de cerrar su plantilla, por lo que, si no consigue a Guzmán Ortega, quiere tener tiempo para activar sus otras opciones.

Calera, favorito para la banda izquierda

Mientras, el Avilés empieza poco a poco a cerrar el casting para ser el nuevo lateral izquierdo del Avilés. Durante estas semanas han sido varios los nombres que ha sondeado Miguel Linares, pero finalmente hay uno que está cogiendo la delantera: Samuel Calera. Canterano del Racing de Santander, el cántabro lleva tres campañas teniendo minutos en Segunda Federación. Las posturas están cercanas y es el favorito ahora mismo para recalar en el Suárez Puerta, aunque también hay una opción B sobre la mesa. El cántabro, que ha hecho la pretemporada con el primer equipo, llegaría en calida de cedido.