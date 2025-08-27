Un jinete gijonés cumple su sueño de ganar en Las Mestas y el portugués Giesteira estrena las victorias en el 4*

La segunda jornada del hípico de Gijón comenzó con la prueba internacional de dos estrellas en Dos Fases Especial con altura máxima de 1,30 metros, que exigió precisión y velocidad a partes iguales. El jinete local Gonzalo Menendez se llevó la victoria ante su público, con un tiempo de 30,31 segundos.

El diseño del recorrido, de corte técnico, propuso en la primera fase un trazado de 270 metros, con 47 segundos de tiempo permitido y 94 segundos de límite, mientras que la segunda fase se resolvió sobre 250 metros, con 43 segundos permitidos y un límite de 86 segundos. En total los participantes se enfrentaron a 6 obstáculos y 7 esfuerzos, en un formato que permite continuar la segunda fase incluso en caso de falta en la primera, lo que le otorga un carácter especialmente competitivo.

En esta apertura participaron 51 binomios, de los cuales 13 lograron clasificarse, demostrando el alto nivel y la dificultad que planteó el recorrido.

El gran protagonista fue el gijonés Gonzalo Menéndez Menéndez, que montando a "Uthope de La Roque" firmó un doble recorrido impecable y se llevó la victoria. El público celebró especialmente su triunfo por tratarse de un jinete local que, con apenas 32 años, se ha consolidado como uno de los nombres a seguir esta temporada del concurso.

Gonzalo Menéndez y "Uthope de la Roque" superan uno de los obstáculos. / Ángel González

En el podio acompañaron a Menéndez, con recorridos sin faltas, el también español Javier Gutiérrez Rilo con "Merina Star", que ocupó la segunda plaza al terminar la prueba en 30,72 segundos, y el francés Jules Orsolini con "E2k Extrem de Pontigny", tercero en un tiempo de 31,49 segundos. El neerlandés Mans Thijssen, con "Knockout EB", cerró el grupo de los cuatro primeros clasificados.

Tras su triunfo, Gonzalo Menéndez no ocultó la emoción de imponerse en casa: "Es un sueño, porque desde bien pequeño venía aquí, y, desde que tengo uso de razón, competir en Las Mestas era un objetivo. Es la primera vez que gano en Gijón, aunque es mi tercera participación", explicó.

El jijonés gijonés, de 32 años, también habló de su relación con los caballos y con su montura actual: "Llevo montando desde los tres años y con este caballo ya he logrado varias victorias nacionales. La verdad que ‘Uthope de La Roque’ es un fenómeno; me lo cedieron sus propietarios para ponerlo en marcha y está respondiendo de maravilla".

El viernes volverá a salir con él a competir en la misma altura. También lo hará "con una yegua joven en las pruebas de siete años de metro treinta y cinco", añade el ganador.

Rodrigo Giesteira Almeida se impone en la prueba inaugural del CSI 4*

Las pruebas internacionales de cuatro estrellas arrancaron ayer con una exigente competición disputada bajo el formato de dos fases especiales en Las Mestas y ante los ojos de 8.101 espectadores. El triunfo correspondió al portugués Rodrigo Giesteira Almeida montando a "Karonia L". El binomio se mostró muy sólido durante todo el recorrido, logrando un doble cero y parando el cronómetro en la segunda fase en 32,10 segundos, lo que le permitió asegurarse la primera posición.

El recorrido planteado por el jefe de pista exigía precisión y rapidez a los binomios participantes: cada fase tenía una longitud de 280 metros, con un tiempo permitido de 48 segundos y un límite de 96. La altura máxima de los obstáculos se situó en 1,40 metros, un nivel que combina la técnica con la velocidad. En total, fueron 46 los jinetes inscritos, de los cuales 12 lograron completar el recorrido y clasificarse. La primera fase constaba de 7 obstáculos y 8 esfuerzos, mientras que en la segunda los participantes se enfrentaron a 6 obstáculos y 7 esfuerzos, lo que obligaba a mantener la concentración hasta el último salto.

Rodrigo Giesteira Almeida, ganador de la prueba CSI4*. / Ángel González

El segundo puesto fue para el español Fernando Fourcade Lopez con "Barriques". El jinete mantuvo un gran control en ambas fases, sin penalizaciones, y completó la segunda parte del recorrido en 33,32 segundos, consolidando así un destacado inicio en la competición.

La tercera posición también se quedó en España, gracias a la actuación de Juan Riva Gil con la yegua "Victoria d’Argent". Su recorrido, igualmente sin faltas, le permitió subir al podio tras detener el cronómetro en la segunda fase en 34,21 segundos, completando una sobresaliente jornada para la representación española.

Cerró el grupo de los cuatro mejores el holandés Jur Vrieling, uno de los jinetes de referencia del panorama internacional, que en esta ocasión se presentó con "Cornet Blue PS". El binomio también firmó un recorrido sin derribos, terminando la segunda fase en 35,29 segundos, lo que le aseguró su posición en los puestos de honor.

De cara a la jornada de hoy habrá dos pruebas de cuatro estrellas, una con baremo A y otra bajo el formato de dos fases especial, además de una prueba correspondiente al CSI 2*, también con baremo A. Todas ellas se disputarán sin desempate a partir de las 12.00 horas n