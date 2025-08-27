El Marino de Luanco, a la final de la fase asturiana de la Copa Federación

Marino: Dennis; Borja Fernández, Somolinos, Pelayo Pérez (Tomás, min. 78), Tito Leyva (Óscar, min. 78), Dailos, Guaya, Marti (Marcos Bravo, min. 85), Berto, Basurto (Diego Díaz, min. 89) e Íñigo. Lealtad: Javier Álvarez (Junquera, min. 46); Omar Hernández, Marcos Blanco (Nico Pereira, min. 46), Miquel Alorda (Isaac Sánchez, min. 46), Felgueroso (Pelayo Santoveña, min. 79), Luisen (Alex Krehl, min. 61), Ricardo, Pesquera, Samu Yerpes, Babafemo y Cisse. El gol: 1-0, min. 45: Tito Leyva. Árbitro: Aspra Fernández (Oriente). Amonestó a Samu Yerpes y Luisen, del Lealtad. Marqués de la Vega de Anzo: Cerca de 500 espectadores.

El Marino de Luanco disputará la final de la fase autonómica de la Copa Federación tras imponerse en la primera de las semifinales al Lealtad de Villaviciosa. Lo hizo con un gol de Tito Leyva cuando se agotaba la primera parte. Hoy, a las 19.00 horas, se disputará, de nuevo en el Marqués de la Vega de Anzo, en Grado, la otra semifinal, que enfrentará al local Mosconia con el Llanera. El Marino se medirá con el ganador de esta segunda semifinal el domingo, a las 19.00 horas. El ganador, además del honor de llevarse la fase asturiana, seguirá adelante en la fase nacional.

Tito Leyva celebra el gol de la victoria del Marino / CD Mosconia

La igualadad, la tónica dominante

Fue un partido de máxima igualdad, con un Marino algo más ambicioso que su rival en la primera mitad y un Lealtad que, debido al resultado, se vio obligado a ir a por el empate en la segunda. Ni uno ni otro dispusieron de demasiadas ocasiones de gol, siendo el acierto de Tito Leyva lo que decantó la eliminatoria.

Tito Leyva marca la diferencia

A la media hora de juego, salvo un acercamiento del Marino a los quince minutos, no había habido ocasiones de gol, siendo el dominio posicional del equipo luanquín infructuoso. Siguió el partido así, abocado al empate a cero en el ecuador, siendo lo más destacado un inofensivo centro chut de Guaya a los 40 minutos. Pero un error del defensa del Lealtad Javi Álvarez en un despeje cuando se cumplía el minuto 45 cambió el guión del encuentro. Lo aprovechó Tito Leyva para marcar a placer el que sería el gol de la victoria para el Marino.

El Lealtad lo intenta en la segunda parte

El Lealtad salió con sus líneas más adelantadas en la segunda mitad, pero se encontró con un Marino muy ordenado en defensa. De hecho, a la hora de juego fue el Marino el que tuvo una ocasión en las botas de Marti que remató desviado Tito Leyva. El Lealtad, sin embargo, no se rindió y tuvo el empate en el minuto 70, en un mano a mano de Alexander cuyo disparo detuvo Dennis en una gran intervención. Con el Lealtad a por el empate, el Marino dispuso de ocasiones para sentenciar, pero no atinó y le tocó sufrir hasta el pitido final por conservar la renta obtenida en la primera mitad.