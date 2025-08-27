No es nada nuevo para los hermanos que triunfaron en el hípico de Las Mestas: así son los Ortiz Agüera, dos jinetes nacidos para el pódium

El Concurso de Saltos Internacional de Gijón vivió este martes una de esas jornadas que quedan para el recuerdo. Los hermanos Luis y Castora Ortiz Agüera, de 23 y 28 años, se repartieron las victorias en las dos pruebas del día en Las Mestas, firmando un doblete inédito en la historia reciente del certamen. Luis se impuso en la CSI2* Baremo A, mientras que Castora se llevó la CSI2* Dos Fases Especial, completando una gesta con acento cordobés que arrancó la ovación del público.

Los dos jinetes, afincados en Estepona pero con raíces en Córdoba, crecieron rodeados de caballos. Su padre, que fue jinete hasta que una lesión de espalda le apartó de la competición, es hoy entrenador y referente de la familia. Bajo su tutela comenzaron a montar desde los 3 y 4 años y desde entonces no han dejado de progresar.

El éxito conjunto no es una casualidad. Hace apenas unos meses ya compartieron podio en el Campeonato de España, con Luis proclamándose campeón y Castora subcampeona. El triunfo gijonés confirma la proyección de ambos en un deporte en el que la complicidad familiar se ha convertido en una de sus principales fortalezas.

Los Ortiz Agüera compiten en Las Mestas desde 2022 y consideran el concurso gijonés una cita obligada. No solo por la calidad de la pista, también por el ambiente y la oportunidad de viajar con parte del equipo de su padre. Este año, además, comparten experiencia con varios alumnos y con la familia Apendino, que también ha brillado en ediciones anteriores.

"Es uno de nuestros concursos favoritos, casi como unas vacaciones en el Norte", aseguran. La realidad es que los resultados acompañan: en tres años, siempre han firmado actuaciones destacadas y el doblete de este martes supone un nuevo hito en su trayectoria.

Luis compite con varias monturas de diferentes propietarios, entre ellos la familia Apendino y un socio catarí. Castora, por su parte, tiene en "Robinson", caballo de la familia, a su gran aliado para afrontar las pruebas de metro cuarenta. Ella misma asegura riendo que "es solo mío", mientras Luis reconoce resignado que lo único que puede hacer es mirarlo.

El calendario de ambos se presenta cargado. En las próximas semanas afrontarán pruebas de ranking en España antes de encarar en octubre la Ruta del Sol en Montenmedio y citas clásicas como Sevilla. La temporada, aún con varios retos por delante, ya les ha deparado un éxito difícil de igualar.

El triunfo simultáneo de Luis y Castora Ortiz es mucho más que una anécdota en el palmarés del Hípico. Simboliza el fruto de años de dedicación, el legado de un padre entrenador y el espíritu de una familia que vive por y para la equitación.