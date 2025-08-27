El remozado Telecable Gijón se pone en marcha con muchos cambios e idéntica ambición

El Telecable Gijón dio el pistoletazo oficial de salida a la nueva temporada realizando el primer entrenamiento este miércoles en la pista de La Algodonera. Fue la primera toma de contacto del equipo fabril, con muchos cambios en la plantilla y pendiente aún de la incorporación de las jugadoras internacionales. Tasha Lee, la entrenadora, dirigió la primera sesión en la pista originaria del club, antes de que los entrenamientos se trasladen al polideportivo de Mata Jove, donde juega sus partidos. Al primer entrenamiento acudieron las porteras Aine y Lucía Salas y las jugadoras de pista Ana Catarina, María Igualada, Laia Juan, Angy Fernández, Candela Gallo y Ainara Anido. Posteriormente se sumarán al grupo la portera italiana Viky Careta y las jugadoras de pista Marta Piquero, Nuria Almeida, Judith Cobián y Mariona Colomer, que disputarán el Europeo de selecciones.

Laia Juan, en su primer entrenamiento con el Telecable. / Adrián Varela

La renovación ha sido obligada para el Telecable, forzada por las marchas de las porteras Fernanda Hidalgo, que regresó a su país, y Vicky Novo, retirada, la también retirada capitana Sara Lolo y la goleadora Sara Roces, que fichó por el Benfica. Las ausencias han sido compensadas con los fichajes de Viky Caretta, Aine Pérez, Mariona Colomer y Laia Juan.

No se harán esperar mucho los amistosos, el primero el viernes 5 para preparar el Trofeo de La Manzana-sidrería la Montera Picona-ADN Asturias, que tendrá lugar los días 6 y 7 de septiembre en el Pabellón de Mata Jove. Posteriormente, continuarán ejercitándose otra semana con diferentes sesiones antes de viajar a Portugal, donde continuarán afinando sensaciones con la disputa de tres partidos frente a rivales del país vecino. La plantilla completa no se reunirá hasta el día 18 y con ella afrontará el Telecable el primer reto oficial de la temporada, la Supercopa.