Emoción hasta el final en Grado: el Mosconia estará en la final de la Copa Federación

Mosconia, 1 (3)-Llanera, 1 (2) Mosconia: Víctor; Cristian, Gonzalo (Nico Arce, min. 56), Berlanga, Pablo Espina, Ríos (Isma Fagir, min. 46), Aitor Brito (Jairo Vidal, min. 71), Dani Palacio (Carlos Cid, min. 78), Juan Quirós (Uche, min. 56), Jorge Morcillo y Pablo Leiza. Llanera: Javi Benítez; Mikel Busto, Otia, Traore, Izan (Estébanez, min. 61), Mathieu, Romaric, Robert, Dani Corgo (Álex Solís, min. 51), Viti Reguero y Collado (Guille Vaamonde, min. 72). Goles: 1-0, min. 45:_Ríos. 1-1, min. 89:_Traore. Árbitro:_PRado Núñez (Oviedo). Amonestó al local Jorge Morcillo y a los visitantes Mathieu y al técnico Chuchi Collado. Marqués de la Vega de Anzo: unos 500 espectadores.

El Mosconia jugará la final de la fase asturiana de la Copa Federación el domingo (19.00 horas) ante el Marino. Lo hará en casa, en el Marqués de la Vega de Anzo, donde ayer doblegó al Llanera en la tanda de penaltis tras un partido espeso, con pocas ocasiones de gol, pero que se resolvió con mucha emoción y con un gran protagonista: el portero local Víctor, clave en la tanda de penaltis y en una última acción en el tiempo añadido que pudo dar la victoria al equipo de Chuchi Collado.

Una primera parte sin ocasiones de gol

La primera parte de esta segunda semifinal fue trabada, sin ocasiones de gol que destacar, salvo la que sirvió al Mosconia para adelantarse y que llegó ya cuando se agotaba el primer acto. Fue un balón largo de Quirós a Ríos, que fue capaz de controlarlo y colocar el balón abajo a la derecha. Al margen de esta acción, el resto fueron centros que no encontraron rematador y muchas faltas que impidieron un juego más fluido.

Paula Tamargo

En la segunda parte, con más protagonismo del Llanera

En la segunda parte, tras el gol, el Mosconia dio un paso atrás para defenderse. Aun así, el Llanera no generó nada. Su ataque se basó en mandar balones largos buscando a Romaric y aprovechando la estatura de sus jugadores. También lo intentaron a balón parado, buscando igualmente la altura de sus atacantes. El tanto del empate llegó al poco de acabar en un centro de Estébanez, que toca Mikel Busto en el primer palo y remata a gol Traore.

Víctor, decisivo

Aún tuvo tiempo de marcar Romaric en una clara ocasión de gol, pero se encontró con Víctor, que también fue decisivo en la tanda de penaltis y que, sin duda, fue el mejor jugador del Mosconia.