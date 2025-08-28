Los favoritos, a cuartos de la Copa Real Club de Tenis de Oviedo

Los favoritos se clasificaron para los cuartos de final de la Copa Real Club de Tenis de Oviedo. Michiel de Krom ganó a Álvaro Peiro por 6-2 y 6-1, Iván Marrero derrotó a Alejandro Turriziani (2-6, 6-2 y 6-3), Lorenzo Giustino a Izan Almazán (6-1 y 6-1), Carlos López a Alejandro Juan (6-4, 4-6 y 6-4), Miguel Damas a Benjamín Winter (6-0 y 6-2), Pedro Vives a Tomás Curras (6-4 y 6-1) y Gerard Campaña a Noah Regás (7-5 y 6-3). Izan Almazán-Manel Lázaro contra Pedro Vives-Benjamín Winter y Rafael Izquierdo-Iván Marrero contra José Domínguez-Alejandro Turriziani son las semifinales de dobles.