Los favoritos, a cuartos de la Copa Real Club de Tenis de Oviedo
El torneo llega a sus momentos más decisivos
Los favoritos se clasificaron para los cuartos de final de la Copa Real Club de Tenis de Oviedo. Michiel de Krom ganó a Álvaro Peiro por 6-2 y 6-1, Iván Marrero derrotó a Alejandro Turriziani (2-6, 6-2 y 6-3), Lorenzo Giustino a Izan Almazán (6-1 y 6-1), Carlos López a Alejandro Juan (6-4, 4-6 y 6-4), Miguel Damas a Benjamín Winter (6-0 y 6-2), Pedro Vives a Tomás Curras (6-4 y 6-1) y Gerard Campaña a Noah Regás (7-5 y 6-3). Izan Almazán-Manel Lázaro contra Pedro Vives-Benjamín Winter y Rafael Izquierdo-Iván Marrero contra José Domínguez-Alejandro Turriziani son las semifinales de dobles.
