El jinete irlandés Mark Mcauley, sin fallos, gana una de las grandes pruebas del Hípico de Gijón ante 9.200 espectadores

La última prueba del Trofeo Funeraria Gijonesa dejó momentos de gran emoción ante más de 9.200 personas y demostró que, incluso para los favoritos, ningún recorrido es fácil. El irlandés Mark Mcauley, sobre "Fury Nocturne", se llevó la victoria con un tiempo brillante de 32,39 segundos en la segunda fase, convirtiéndose en el gran protagonista de la jornada ecuestre.

Trofeo Funeraria Gijonesa CSI 4* 1º Mark Mcauley (Irlanda) con "Fury Nocturne"; 2º Eduardo Álvarez Aznar (España) con "Made In Tn Rytershof"; 3º Jur Vrieling (Países Bajos) con "Cornet Blue PS"; 4º Pello Llorente Izarbalz (España) con "Champenoise de Rampan"; 5º Robin Muhr (Israel) con "Galaxy HM"; 6º Imma Roquet Autonell (España) con "Irvola Del Maset"; 7º Gerfried Puck (Austria) con "Equitron Ornatt V"; 8º Sara Vingralekova (República Checa) con "Rock’N Roll Mx"; 9º Antonio Maristas Soto (España) con "Expresso Minotiere"; 10º Penelope Leprevost (Francia) con "Heming Flamingo"; 11º Eden Leprevost Blinebleton (Francia) con "Darkhorse Brimbelles"; 12º Manuel Fernández Saro (España) con "Vivalesky".

La prueba, de cuatro estrellas y disputada bajo el exigente formato de dos fases especial, y de "ranking FAI", puso a prueba la rapidez y la precisión de los 48 binomios participantes. La dificultad se dejó sentir en todo momento: John Whitaker, uno de los grandes favoritos, falló un obstáculo en la primera fase; Constant van Paesschen logró un tiempo rápido de 31,96 segundos, pero derribó un obstáculo; y Abdullah Alsharbatly se vio penalizado tras equivocarse en el trazado del recorrido. La tensión se palpaba en cada salto, recordando que cada segundo y cada fallo contaban.

Mark Mcauley, en primera posición, y Jur Vrieling, tercer clasificado, junto a María Asunción García Álvarez, de Funeraria Gijonesa. / Ángel González

El segundo puesto fue para el español Eduardo Álvarez Aznar, que con "Made In Tn Rytershof" firmó un tiempo de 33,07 segundos; sin embargo, por motivos personales, no salió a recoger el premio, dejando que la ceremonia se completara sin su presencia en el podio. Muy cerca, el neerlandés Jur Vrieling se hizo con la tercera plaza con "Cornet Blue PS" en 33,33 segundos. Pello Llorente Izarbalz con "Champenoise de Rampan" finalizó cuarto (33,78 segundos), seguido del israelí Robin Muhr con "Galaxy HM" (33,80 segundos) y la española Imma Roquet Autonell con "Irvola Del Maset" (33,99 segundos).

Hoy la competición comenzará a las 12.30 horas con la prueba CSI Caballos Jóvenes, seguida de una CSI 2* Progresivas con Jocker y una Cuatro Estrellas Baremo A.