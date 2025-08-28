El jinete irlandés Mark Mcauley, sin fallos, gana una de las grandes pruebas del Hípico de Gijón ante 9.200 espectadores
El jinete irlandés, con "Fury Nocturne", firmó una destacada actuación y la ausencia de fallos le valió el oro con un tiempo de 32,39 segundos
La última prueba del Trofeo Funeraria Gijonesa dejó momentos de gran emoción ante más de 9.200 personas y demostró que, incluso para los favoritos, ningún recorrido es fácil. El irlandés Mark Mcauley, sobre "Fury Nocturne", se llevó la victoria con un tiempo brillante de 32,39 segundos en la segunda fase, convirtiéndose en el gran protagonista de la jornada ecuestre.
Trofeo Funeraria Gijonesa CSI 4*
1º Mark Mcauley (Irlanda) con "Fury Nocturne"; 2º Eduardo Álvarez Aznar (España) con "Made In Tn Rytershof"; 3º Jur Vrieling (Países Bajos) con "Cornet Blue PS"; 4º Pello Llorente Izarbalz (España) con "Champenoise de Rampan"; 5º Robin Muhr (Israel) con "Galaxy HM"; 6º Imma Roquet Autonell (España) con "Irvola Del Maset"; 7º Gerfried Puck (Austria) con "Equitron Ornatt V"; 8º Sara Vingralekova (República Checa) con "Rock’N Roll Mx"; 9º Antonio Maristas Soto (España) con "Expresso Minotiere"; 10º Penelope Leprevost (Francia) con "Heming Flamingo"; 11º Eden Leprevost Blinebleton (Francia) con "Darkhorse Brimbelles"; 12º Manuel Fernández Saro (España) con "Vivalesky".
La prueba, de cuatro estrellas y disputada bajo el exigente formato de dos fases especial, y de "ranking FAI", puso a prueba la rapidez y la precisión de los 48 binomios participantes. La dificultad se dejó sentir en todo momento: John Whitaker, uno de los grandes favoritos, falló un obstáculo en la primera fase; Constant van Paesschen logró un tiempo rápido de 31,96 segundos, pero derribó un obstáculo; y Abdullah Alsharbatly se vio penalizado tras equivocarse en el trazado del recorrido. La tensión se palpaba en cada salto, recordando que cada segundo y cada fallo contaban.
El segundo puesto fue para el español Eduardo Álvarez Aznar, que con "Made In Tn Rytershof" firmó un tiempo de 33,07 segundos; sin embargo, por motivos personales, no salió a recoger el premio, dejando que la ceremonia se completara sin su presencia en el podio. Muy cerca, el neerlandés Jur Vrieling se hizo con la tercera plaza con "Cornet Blue PS" en 33,33 segundos. Pello Llorente Izarbalz con "Champenoise de Rampan" finalizó cuarto (33,78 segundos), seguido del israelí Robin Muhr con "Galaxy HM" (33,80 segundos) y la española Imma Roquet Autonell con "Irvola Del Maset" (33,99 segundos).
Hoy la competición comenzará a las 12.30 horas con la prueba CSI Caballos Jóvenes, seguida de una CSI 2* Progresivas con Jocker y una Cuatro Estrellas Baremo A.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Muere un conocido empresario cántabro al despeñarse en una ruta de los Picos de Europa
- Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire
- La piscina municipal repleta de niños, una “explosión” junto a ella y “olor a gasolina”: así se originó el gran incendio de Ibias, 'el que más preocupa' en Asturias
- Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros
- Ni insultos a Pedro Sánchez de la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: esta es la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid
- Fracasa el ensayo nacional de la jornada laboral de cuatro días como el que hará Asturias
- Pablo Vázquez, concejal de Festejos de Laviana: 'Es falso que las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón se hagan en Valencia