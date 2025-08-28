El jinete portugués que ha logrado ya un doblete en el Hípico de Gijón: Giesteira Almeida vuela con "Kentucky RW"

El Concurso Internacional de Saltos de Gijón arrancó este jueves la tercera jornada en Las Mestas con el Trofeo Artiem, primera de las tres pruebas programadas en una jornada marcada por la intensidad y el alto nivel competitivo. La cuatro estrellas, disputada bajo el Baremo A, se resolvió sin desempate, lo que otorgaba todo el protagonismo al cronómetro y a la precisión de los binomios. El oro lo firmó el portugués Rodrigo Giesteira Almeida, que volvió a marcar el mejor registro, igual que hizo el miércoles con su yegua "Karonia L", en este caso con "Kentucky RW" y con un tiempo de 62,60 segundos. En total, fueron 36 participantes los que se dieron cita en la pista gijonesa.

El podio, con el ganador Rodrigo Giesteira Almeida en el centro; Juan Riva Gil, segundo, a la izquierda, y Jesús Garmendia Echevarría, tercero. / Ángel González

El recorrido diseñado presentaba 450 metros de longitud, con un tiempo permitido de 78 segundos y un límite máximo de 156 segundos. Sobre la pista, los jinetes se enfrentaron a un exigente trazado de 11 obstáculos y 13 esfuerzos, con una altura máxima de 1,45 metros, una disposición que obligaba a mantener un equilibrio constante entre la velocidad y el control técnico.

El segundo puesto fue para el español Juan Riva Gil, quien, con "Victoria d’Argent", firmó también un recorrido limpio en 62,98 segundos, quedando a escasas décimas del vencedor. Completó el podio Jesús Garmendia Echevarría, montando a "Lernsfisch", con un tiempo de 63,38 segundos, también sin faltas.

Entre los diez primeros también destacaron los españoles Iván Serrano Sáez (4.º con "Rain Man"), Carlos López-Fanjul Tartiere (6.º con "Chachandro PS"), Julio Arias Cueva (7.º con "Filou du Manoir"), Eduardo Álvarez Aznar (8.º con "Gibraltar Villa Rose") y Álvaro González de Zárate (9.º con "Casa Diva PS"), consolidando una fuerte presencia nacional en esta prueba internacional.

El británico John Whitaker, uno de los nombres más reconocidos del circuito, se clasificó décimo con "Lingote de Oro", mientras que el francés Aurélien Leroy (11.º) y la alemana Janne F. Meyer-Zimmermann (12.ª) cerraron el grupo de honor.

Clasificaciones en la tercera jornada Trofeo Artiem CSI 4* Baremo A: 1º Rodrigo Giesteira Almeida (Portugal) con «Kentucky RW»; 2º Juan Riva Gil (España) con «Victoria d’Argent»; 3º Jesús Garmendia Echevarría (España) con «Lernsfisch»; 4º Iván Serrano Sáez (España) con «Rain Man»; 5º Robin Muhr (Israel) con «Foul’Joie de Stel»; 6º Carlos López-Fanjul Tartiere (España) con «Chachandro PS»; 7º Julio Arias Cueva (España) con «Filou du Manoir»; 8º Eduardo Álvarez Aznar (España) con «Gibraltar Villa Rose»; 9º Álvaro González de Zárate (España) con «Casa Diva PS»; 10º John Whitaker (Reino Unido) con «Lingote de Oro»; 11º Aurélien Leroy (Francia) con «Vendome d’Ick»; 12º Janne F. Meyer-Zimmermann (Alemania) con «Iron Dames Dubai du Cedre».

Oro neerlandés en el Trofeo Dicar CSI 2*

El jinete neerlandés Jur Vrieling se alzó con la victoria en el Trofeo Dicar 2*, imponiéndose en un exigente recorrido de 500 metros, 12 obstáculos y 14 esfuerzos a una altura máxima de 1,45 metros. Montando a "Helwell du Chabus", logró imponerse al resto de participantes con una brillante actuación y un crono de 67,87 segundos, el mejor entre los 59 binomios que buscaron una de las 15 plazas clasificatorias en liza.

La segunda prueba de la jornada, disputada bajo el baremo A, comenzó a las 14:10 horas y mantuvo la emoción hasta el último momento gracias a la mínima diferencia de tiempos entre los principales clasificados.

Jur Vrieling, con "Helwell du Chabus", durante la prueba CSI 2*. / Ángel González

El segundo puesto fue para el español Eduardo Álvarez Aznar con "Genaro Paulois", que completó el recorrido en 68,05 segundos. Muy cerca se situó el italiano Emanuele Gaudiano, tercero con "Crack Balou" en 68,91 segundos que quedó en tercera posición.

La lucha por el resto de las plazas de honor estuvo muy disputada. El irlandés Mark Mcauley fue cuarto con "Destinee de Vains" en 69,95 segundos, seguido de la española Leticia Riva Gil, quinta con "Cadum de Champloue" en 69,98 segundos. También destacaron Ricardo Jurado (6.º con "Zamarano Z", 71,04 segundos), Mans Thijssen (7.º con "Looking For You", 71,71 segundos), Abdullah Alsharbatly (8.º con "Quisandro", 72,00 segundos), Alberto Márquez Galobardes (9.º con "Coolboy", 72,06 segundos) y Juan Riva Gil (10.º con "Fernhill Balou Beau", 72,13 segundos).

El grupo de los quince primeros lo completaron Gerfried Puck (11.º con "Equitron Ornatt V", 72,58 segundos), Luis Ortiz Agüera (12.º con "King Of China Hero Z", 73,15 segundos), Manuel Fernández Saro (13.º con "Chacoon Fly PS", 76,89 segundos), Roger Chammas (14.º con "Leopold Ebh", 76,98 segundos) y Álvaro Díaz García (15.º con "Paco VD Bisschop", 78,39 segundos).n