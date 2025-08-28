Menos de un mes para el gran debut del Alimerka Oviedo Baloncesto en Primera FEB: estos son los partidos preparatorios y la primera jornada
El equipo asturiano jugará su primer partido oficial en el Palacio de los Deportes el viernes 26 de septiembre, a las 20.45 horas, ante el Estudiantes
El mes de septiembre tiene para los aficionados del Alimerka Oviedo Baloncesto cuatro sabrosos aperitivos antes del plato fuerte. Los entrantes serán los partidos de pretemporada, que además servirán para que los abonados del equipo azul (son ya más de 2.300) se vayan familiarizando con su nueva casa, y el plato principal el debut esta temporada en Primera FEB, que tendrá lugar el viernes 26 de septiembre (20.45 horas) ante quizás el gran favorito esta temporada para lograr el ascenso a la ACB, el Movistar Estudiantes, que ha reclutado a jugadores del nivel de Sasu Salin, Amida Brimah o Lotanna Nwogbo. Un partidazo para estrenar por todo lo alto el remodelado Palacio de los Deportes.
Una pretemporada de mucho nivel
Tampoco desmerece el calendario de pretemporada que ha preparado el Alimerka, con cuatro partidos en Oviedo. El primero de ellos, el sábado 6 de septiembre, a las 19.30 horas, será ante el San Pablo Burgos, equipo que ascendió la pasada temporada a la liga ACB. Un rival ideal para esa primera toma de contacto con el Palacio, ya que la afición burgalesa, que mantiene una gran relación con la del equipo asturiano, es de las que suele desplazarse incluso a los partidos amistosos de su equipo.
El Alega, de la liga del Alimerka
Cuatro días después, el miércoles 10 de septiembre, el equipo que visitará Oviedo será el Alega Cantabria, aunque en este caso aún no ha trascendido el horario ni los detalles de un amistoso que enfrentará a los de Javi Rodríguez a un rival que, a priori, debe compartir con el OCB el objetivo de salvarse y, si las cosas van muy bien, meterse en la lucha por uno de los últimos puestos del play-off.
Héctor Galán visitará el Palacio
El sábado siguiente llegará otro partido especial y muy duro en esta pretemporada del Alimerka. Y es que los azules se enfrentan (19.30 horas) al Obradoiro, equipo que tiene a Héctor Galán como director general, un cargo que el avilesino desempeñó durante 20 años en el equipo de Oviedo. Un equipo que debe estar en la pelea por el ascenso y que se pasará por el Palacio de los Deportes, como lo hará el Palencia de Natxo Lezkano el viernes 19 de septiembre (19.30) en la que será la última de estas "Series Alimerka". Un sabroso picoteo antes del banquete de Primera FEB.
España debuta ante Georgia
La selección española de baloncesto debuta hoy (14.00 horas) en Chipre en el Eurobasket ante la selección de Georgia.
