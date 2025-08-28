Nueva etapa en el Pasek Belenos de rugby: el argentino Jesús Simón, nuevo entrenador del equipo avilesino

El argentino Jesús Simón, procedente del Club Tilcara de Entre Ríos, será el entrenador del Pasek Belenos en su estreno en la División de Honor Élite. "Estamos muy emocionados con la incorporación de Jesús, creo que nos va a dar lo que necesitamos, jugar al rugby que jugamos en Belenos. Está acostumbrado a trabajar en la formación de jóvenes jugadores, que es una de nuestras grandes apuestas", señala Felipe Blanco, director deportivo del Belenos. El club comienza la pretemporada el 1 de septiembre.