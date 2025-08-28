Pablo Álvarez y Adri Gómez, polivalencia en la zona central para un año "ilusionante"

La sala de máquinas del Avilés tiene, desde hace unos días, dos nuevos integrantes: Adri Gómez, que llega procedente del Sestao, y Pablo Álvarez, que tras unas semanas a prueba ha conseguido convencer en las oficinas blanquiazules. Ambos jugadores tuvieron ayer su presentación oficial, en la que compartieron sus sensaciones de cara a un estreno en Primera Federación que califican como "ilusionante".

Adri Gómez / Miki López

Gómez explicó que, aunque en los primeros meses de mercado tuvo sus ojos puestos en el extranjero, "cuando Miguel Linares se puso en contacto con mis amigos la idea de venir al Avilés me convenció". Durante el último amistoso y en los entrenamientos se ha visto al valenciano intercalar la posición de pivote y la de central, algo en lo que reconoce sentirse cómodo. "Ojalá tener muchos minutos, independientemente de la posición. Mi predisposición es absoluta para tratar de ayudar en el rol que haga falta. Durante mi carrera he jugado más como pivote, pero en las dos zonas estoy cómodo", señaló. Sobre el encuentro de este domingo, el que mide a los avilesinos ante la Ponferradina, el centrocampista confesó estar sorprendido por lo que ha visto en el equipo y confía en tener "un inicio de temporada ilusionante". "Estoy convencido de que este equipo va a competir y que, si estamos acertados en las acciones clave, vamos a tener un buen arranque", afirmó el futbolista, que quitó hierro a la última derrota de los de Dani Vidal en la pretemporada ante el Barakaldo.

Pablo Álvarez / Miki López

"Sabía que la pretemporada era una prueba, en ningún momento pensé que ya estaba fichado, y por eso lo di todo para quedarme", reveló Pablo Álvarez. Su caso fue especial. Él, junto a Sergio Dacal, llegaron al Avilés con un contrato por el que, si no convencían al club, podrían salir antes del cierre de mercado. El llanerense consiguió superar el examen y ahora será, a todos los efectos, jugador blanquiazul. "Soy un jugador que siempre intento dar mi 100%. Ahora, aunque ya esté fichado, voy a seguir en esa línea, porque soy un jugador nuevo que tengo que luchar por mi puesto", indicó el ex del Langreo. Durante estas semanas, además, el centrocampista ha tenido que adaptar su posición. En sus últimos años venía jugando como mediapunta o caído a la banda izquierda, pero ahora, en el conjunto blanquiazul, ha tenido que retrasar su zona de influencia para actuar como 6. "En el Sporting ya había jugado como un 6 posicional. Estaba acostumbrado a jugar más adelante, en la zona del 10 o tirado a banda, y me costó adaptarme. Es donde prefiero jugar, pero no tengo problema en adaptarme", asegura el asturiano

Una salida "orientada"

Miguel Linares, por su parte, se mostró optimista con su plantilla de cara al estreno en Primera Federación, aunque quiso mantener los pies en el suelo. "Hay que volver al origen, somos un equipo que acaba de ascender y que tiene que consolidarse en la categoría. Hay que tener los pies en el suelo", afirmó el jienense, que se mostró contento con su equipo y "con ganas" de que llegue el día de medirse a la Ponferradina. Sobre los refuerzos pendientes, el director deportivo mostró confianza en poder cerrar todo antes del fin de semana, aunque para ello tiene que dar todavía una baja y cerrar dos fichajes. "Queda una salida, que la tenemos bastante orientada, y dos incorporaciones. Los dos laterales los podríamos hacer cerrado hace tiempo, pero queremos acertar y estudiar todas las opciones del mercado. Hay nombres que no hemos podido llegar, porque se han ido a filiales o a equipos top, pero estamos peleando e hilando fino para que todo salga bien", sentenció.