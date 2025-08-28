Primer triunfo en un Mundial de voleibol de la España de la asturiana María Schlegel
El combinado nacional ya ha sido eliminado del torneo
La selección española femenina de voleibol se despidió este miércoles del Mundial de Tailandia, y a su vez de su capitana de 33 años María Segura, con un histórico triunfo, tras imponerse por 1-3 a Bulgaria, lo que supone su primera victoria en una cita mundialista.
Una victoria tras tres derrotas
El conjunto dirigido por Pascual Saurín, en el que juega la asturiana María Schlegel, que llegaba tras las derrotas ante Canadá (3-2) y Turquía (3-0) en la fase de grupos, mostró su mejor versión para cerrar su participación con cuatro puntos en la clasificación y un resultado que refuerza el proyecto, aunque ya no tuviera opciones de avanzar en el torneo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Pablo Vázquez, concejal de Festejos de Laviana: 'Es falso que las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón se hagan en Valencia
- No es un niño de teta, es un paisano': la indignación del empresario cárnico Daniel Berdasco, tras expulsar el mercado de ganados de Siero a su hijo por ser menor de edad
- Muere un conocido empresario cántabro al despeñarse en una ruta de los Picos de Europa
- Desagradable final en las fiestas de Contrueces de Gijón: 'Tekila' suspende su actuación tras recibir un botellazo uno de sus miembros
- Fracasa el ensayo nacional de la jornada laboral de cuatro días como el que hará Asturias
- Tres fichajes, un plazo y la ayuda de Jesús Martínez: así llega el Oviedo a los últimos días de mercado
- Xabi Alonso elogia al Tartiere tras el duelo ante el Oviedo: 'Mis jugadores han dicho que el ambiente era precioso
- Monumental susto en la playa de Tapia: un joven cae al agua en plena marejada y resulta ileso