Primer triunfo en un Mundial de voleibol de la España de la asturiana María Schlegel

La selección española femenina de voleibol se despidió este miércoles del Mundial de Tailandia, y a su vez de su capitana de 33 años María Segura, con un histórico triunfo, tras imponerse por 1-3 a Bulgaria, lo que supone su primera victoria en una cita mundialista.

Una victoria tras tres derrotas

El conjunto dirigido por Pascual Saurín, en el que juega la asturiana María Schlegel, que llegaba tras las derrotas ante Canadá (3-2) y Turquía (3-0) en la fase de grupos, mostró su mejor versión para cerrar su participación con cuatro puntos en la clasificación y un resultado que refuerza el proyecto, aunque ya no tuviera opciones de avanzar en el torneo.