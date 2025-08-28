La subida al Angliru celebra los 20 años del récord logrado por José Luis Capitán

"Algún día batirán mi récord, pero hasta entonces, que me quiten lo bailao", bromeaba ayer José Luis Capitán en la presentación de las carreras del Angliru, que tuvo lugar en Mieres, donde se dieron a conocer todos los detalles de la prueba que se disputará el domingo 28 de septiembre. José Luis Capitán, "Capi", mantiene el récord de la subida al Angliru que consiguió hace 20 años.

Una marca que nadie ha superado

El atleta es uno de los referentes en la lucha contra la ELA, enfermedad que padece desde hace una década. Alejandro Torre, director de la prueba, presentó la carrera que esta edición lleva por lema "20 años de récord", en homenaje a Capi y a su marca de 1 hora y 36 minutos, que aún sigue imbatida desde 2005.

Mario Canteli / Amor Domínguez

La prueba, el 28 de septiembre

En el acto, que contó con la presencia del alcalde de Riosa, Roberto Álvarez, se recordó la historia de la prueba, los momentos más intensos vividos en estos más de 20 años de historia, y se presentaron las novedades de esta nueva edición que se celebrará el próximo 28 de septiembre, donde Andarines, rollerski, ciclistas y corredores se darán cita en un puerto incomparable.

120 inscritos hasta el momento

A falta de un mes para la prueba, la organización confirma más de 120 inscritos de toda la península, con un 60% de participantes de fuera de la región, lo que supone un impulso económico para la Montaña Central de Asturias. Las inscripciones continúan abiertas en esta página web.