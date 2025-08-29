Uno de los héroes del ascenso del Avilés, opción para reforzar al club en el tramo final del mercado

Aunque la lista de candidatos ha sido amplia, el Avilés está a punto de tener nuevo lateral izquierdo. Los blanquiazules están decididos a repescar a Osky, uno de los héroes del ascenso, para competir con Viti por un hueco en el once. Miguel Linares ha tenido que activar su plan B tras la negativa del Racing de Santander a dejar salir, en calidad de cedido, a Samu Calera, ya que consideran que en el cierre de mercado no quieren hacer movimientos.

Osky fue uno de los jugadores que, bajo las órdenes de Javi Rozada, logró el ascenso del Avilés a Primera Federación. El ovetense disputó 27 encuentros, 15 de ellos como titular, llegando a tener minutos incluso en el centro del campo. El club decidió prescindir de sus servicios de cara a la nueva pretemporada pero, tras estar sondeando el mercado durante semanas, han vuelto a contactar con él para cerrar el puesto de lateral izquierdo.

Durante el verano no le han faltado pretendientes a Osky, que durante esta temporada y la siguiente cumple con la condición de sub-23, algo muy buscado en el mercado de fichajes. Varios conjuntos de Primera Federación trataron de hacerse con sus servicios, pero el ovetense prioriza regresar al Avilés, donde estuvo muy a gusto en su primer año como profesional. Para estar a punto para la llamada, el defensor ha estado trabajando por su cuenta durante todo el verano, por lo que ya está listo para formar parte de los planes de Dani Vidal si se cierra la operación.