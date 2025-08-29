Nuevo movimiento en el Círculo Gijón Baloncesto: Jerónimo Luis, potencia para la rotación
El angoleño, con pasado en el Gijón Basket, puede jugar de alero o de ala-pívot
N. L.
Jerónimo Bengui Luis, un jugador de 25 años y 1,97 que puede jugar de alero o de ala-pívot, es la última incorporación del Círculo Gijón para su nueva etapa en Segunda FEB, la tercera categoría del baloncesto español. Luis es angoleño, y en su condición de cotonú no ocupa plaza de extracomunitario. Sus principales características son su fortaleza y su capacidad de salto, lo que le permite ser un gran reboteador.
Con pasado en la selección de Angola
En la última temporada formó parte del subcampeón de Angola, el 1 de Agosto, con el que promedió 8,2 puntos con un 30 por ciento de tiros de tres; 6,2 rebotes y 2,4 tapones en 19 minutos de juego. Sus buenas prestaciones le llevaron a formar parte de la selección absoluta de Angola en pasados campeonatos africanos y mundiales, aunque no lo fue en el reciente Afrobasket, ganado por los angoleños en su país. Con anterioridad, la trayectoria profesional de Jerónimo Luis le llevó a tener una participación destacada en el Sangalhos de la máxima competición portuguesa.
Conocido en Gijón
En Gijón no es un desconocido, ya que tras una lesión aceptó jugar un tramo de la temporada 23-24 en el Gijón Basket, en la Liga EBA. Ahí fue donde conoció a los rectores del Círculo. Ahora, animado por su amigo Eric Amandio, angoleño que subió con el Círculo a Segunda FEB la pasada campaña, ha decidido incorporarse a la nueva aventura del equipo gijonés.
