Nuevo movimiento en el Círculo Gijón Baloncesto: Jerónimo Luis, potencia para la rotación

Jerónimo Bengui Luis, un jugador de 25 años y 1,97 que puede jugar de alero o de ala-pívot, es la última incorporación del Círculo Gijón para su nueva etapa en Segunda FEB, la tercera categoría del baloncesto español. Luis es angoleño, y en su condición de cotonú no ocupa plaza de extracomunitario. Sus principales características son su fortaleza y su capacidad de salto, lo que le permite ser un gran reboteador.

Con pasado en la selección de Angola

En la última temporada formó parte del subcampeón de Angola, el 1 de Agosto, con el que promedió 8,2 puntos con un 30 por ciento de tiros de tres; 6,2 rebotes y 2,4 tapones en 19 minutos de juego. Sus buenas prestaciones le llevaron a formar parte de la selección absoluta de Angola en pasados campeonatos africanos y mundiales, aunque no lo fue en el reciente Afrobasket, ganado por los angoleños en su país. Con anterioridad, la trayectoria profesional de Jerónimo Luis le llevó a tener una participación destacada en el Sangalhos de la máxima competición portuguesa.

El Círculo Gijón Baloncesto celebra su ascenso a Segunda FEB / Marcos León

Conocido en Gijón

En Gijón no es un desconocido, ya que tras una lesión aceptó jugar un tramo de la temporada 23-24 en el Gijón Basket, en la Liga EBA. Ahí fue donde conoció a los rectores del Círculo. Ahora, animado por su amigo Eric Amandio, angoleño que subió con el Círculo a Segunda FEB la pasada campaña, ha decidido incorporarse a la nueva aventura del equipo gijonés.