La Regata "Villa de Gijón" reúne a 130 embarcaciones
La décima cuarta edición de la Regata "Villa de Gijón" de Vela Ligera nuevamente reunirá en la bahía de San Lorenzo a 130 embarcaciones. Se trata de la regata más importante de vela ligera en Asturias y una de las más prestigiosas de las que se celebran en el Cantábrico. Organizada por el Real Club Astur de Regatas, está reservada en esta edición a las clases: Optimist, Feva, ILCA 4 e ILCA 6. La clase Snipe, debido a la alta participación, disputó el trofeo a mediados del mes de agosto. El campo de regatas, situado enfrente de la playa de San Lorenzo, reunirá a regatistas procedentes de clubes de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. La llamada de atención de la primera manga se dará mañana a las 12,30 horas, estando programadas un total de seis pruebas, tres por jornada para todas las clases.
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Muere un conocido empresario cántabro al despeñarse en una ruta de los Picos de Europa
- Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire
- La piscina municipal repleta de niños, una “explosión” junto a ella y “olor a gasolina”: así se originó el gran incendio de Ibias, 'el que más preocupa' en Asturias
- Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros
- Ni insultos a Pedro Sánchez de la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: esta es la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid
- Fracasa el ensayo nacional de la jornada laboral de cuatro días como el que hará Asturias
- Pablo Vázquez, concejal de Festejos de Laviana: 'Es falso que las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón se hagan en Valencia