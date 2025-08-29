Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Regata "Villa de Gijón" reúne a 130 embarcaciones

Una regata en la bahía de San Lorenzo. | FÉLIX GONZÁLEZ

Una regata en la bahía de San Lorenzo. | FÉLIX GONZÁLEZ

La décima cuarta edición de la Regata "Villa de Gijón" de Vela Ligera nuevamente reunirá en la bahía de San Lorenzo a 130 embarcaciones. Se trata de la regata más importante de vela ligera en Asturias y una de las más prestigiosas de las que se celebran en el Cantábrico. Organizada por el Real Club Astur de Regatas, está reservada en esta edición a las clases: Optimist, Feva, ILCA 4 e ILCA 6. La clase Snipe, debido a la alta participación, disputó el trofeo a mediados del mes de agosto. El campo de regatas, situado enfrente de la playa de San Lorenzo, reunirá a regatistas procedentes de clubes de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. La llamada de atención de la primera manga se dará mañana a las 12,30 horas, estando programadas un total de seis pruebas, tres por jornada para todas las clases.

