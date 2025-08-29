La tenista asturiana Eugenia Zozaya pasa de ronda en la fase previa del torneo junior del US Open

La tenista ovetense Eugenia Zozaya sigue adelante en el US Open. La asturiana se impuso ayer a la estadounidense Sena Yoon en la primera ronda de la fase previa del torneo júnior de este Grand Slam y hoy mismo se medirá a la también estadounidense Isabelle Thi De Luccia. En caso de ganar, accederá al cuadro final de esta prestigiosa competición (aquí se pueden ver los cruces).

Una gran actuación en Wimbledon

En Wimbledon, Zozaya dio una gran imagen al caer en octavos de final ante la número uno del ranking mundial en categoría junior, Emerson Jones, ante la que perdió por 6-4 y 6-4. Lo hizo en un partido muy igualado que duró una hora y veintidós minutos. La tenista del Club de Tenis Oviedo jugó de tú a tú contra la australiana y logró igualar a cuatro juegos en ambos sets, aunque Jones sacó su mejor repertorio en los momentos clave. En el segundo parcial, con el marcador empatado, Zozaya incluso tuvo ventaja al saque, pero no logró consolidar el juego y su rival acabó llevándose la victoria.

Eugenia Zozaya, en el torneo junior de Wimbledon / LNE

Una remontada para el recuerdo

Antes de ese partido, Zozaya firmó una remontada espectacular en la hierba londinense. La ovetense, de 17 años, supero a la china Ruien Zhang (3-6, 6-4 y 7-6 (10)), en un partido sufrido en el que fue a contracorriente durante la mayor parte del choque. Un torneo de Wimbledon en el que también alcanzó los dieciseisavos de final en dobles.

Con cinco años, cuando cogió por primera vez una raqueta, nadie podía imaginarse que Eugenia Zozaya Menéndez llegaría a convertirse en una promesa del tenis y a disputar uno de los torneos más prestigiosos del circuito mundial. La deportista ovetense, que tiene 17 años, estará en Wimbledon el próximo 3 de julio para jugar la fase previa del campeonato en la categoría Junior –para menores de 18– y tratar de meterse en el cuadro principal del Grand Slam. Para hacerlo, tiene que ganar dos partidos. "La verdad es que sería muy bonito poder disputar un torneo tan importante", dice la tenista, que ocupa el puesto número 86 en el ranking mundial de su categoría.

En su primera experiencia en hierba

Wimbledon es el torneo en hierba por excelencia y Eugenia Zozaya jamás ha jugado en esa superficie, pero eso no le da miedo. "Es la primera vez, pero la mayoría de los jugadores tampoco han pisado nunca una pista así, con lo que estaremos todos más o menos parecidos en ese sentido", señala. "No es fácil encontrar una pista de hierba en España y en Asturias mucho menos. Me apetece mucho probar, a ver qué pasa. El juego es mucho más rápido y dicen que es más difícil agarrarse a la pista, pero bueno, trataré de hacer un buen papel", añade la joven deportista.

Un provechoso torneo de preparación

Lo bueno es que la tenista ovetense no llegará a Wimbledon partiendo de cero. El pasado viernes ya viajó a Londres para jugar el torneo de Roehampton, que también se juega en hierba y es puntuable para el ITF World Tennis Tour Juniors. "Espero que me sirva para adaptarme e ir a Wimbledon mejor preparada", dice la jugadora, que esta temporada ha conseguido buenos resultados en torneos celebrados en Túnez, Marruecos, Bélgica o Italia, entre otros países.

Duro entrenamiento

Actualmente Eugenia Zozaya reside en Valencia y entrena en la GTennis Academy junto a muchos de los mejores jugadores del país. Entrena mañana y tarde, alrededor de cinco horas y media al día y sólo descansa los domingos. Aún así, todavía saca tiempo para estudiar y encima ha terminado Segundo de Bachillerato con buenas notas. "Estudio en el instituto Jimena de Gijón porque tiene la posibilidad de hacerlo online y presencial. Cuando vengo a Asturias procuro asistir a clase porque este año ha sido difícil y he tenido que esforzarme mucho. Me he perdido torneos por estudiar", explica. Su idea es irse a Estados Unidos a estudiar Comunicación y seguir jugando al tenis. "Mucha gente me dice que es incompatible con mi deseo de hacerme jugadora profesional, pero para mí estudiar es importante y quiero hacerlo", añade.

En el Club de Tenis de Oviedo, como en casa

Cada vez que viene a Oviedo acude al Club de Tenis. La casa familiar está "a cinco minutos andando" y el trato que recibe es inmejorable. "Solo tengo agradecimientos para el Club de Tenis, es como mi segunda casa y casa vez que voy me lo facilitan todo para entrenar. Además, las instalaciones son muy buenas, no siempre te encuentras tanta calidad en el circuito", dice Eugenia Zozaya.