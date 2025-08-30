El Avilés entrena su fe: "Queremos que la Virgen de la Luz nos dé fuerzas"

"Es bueno venir y pedirle que nos vaya todo bien, esperemos que sea un año bueno. Queremos que nos dé fuerza y suerte para afrontar esta nueva etapa en una categoría muy complicada", comentó Natalio, capitán del primer equipo del Real Avilés Industrial, al salir de la tradicional misa de ofrenda floral a la Virgen de la Luz.

Celebración del ascenso del Real Avilés / Mara Villamuza

Todo el club en la ermita

Miembros de la directiva, con el presidente, Diego Baeza, a la cabeza, y las primeras plantillas, tanto masculina como femenina, se acercaron a la ermita de la Luz para seguir con la costumbre, con la esperanza de que la visita ofrezca tan buen resultado como en campañas anteriores.

El capellán más futbolero

Cuando confirmaron la presencia de toda la tripulación blanquiazul, el grupo entró en la pequeña iglesia de la Luz para escuchar la ceremonia oficiada por Alfonso Abel Vázquez, capellán del equipo y gran apasionado por el fútbol. Durante la misa, nombró a todos los futbolistas presentes, de ambas plantillas, y tuvo unas palabras muy especiales para tres. No se olvido de los penaltis atajados por Álvaro Fernández en la eliminatoria contra el Atlético Antoniano, recordó uno de los primeros partidos que vio de Natalio en Tabiella contra el Navarro y se dirigió a Eze para darle recuerdos de una familia que le tiene mucho cariño en una de sus parroquias.

Un objetivo principal y un sueño

"El objetivo principal tiene que ser salvar la categoría, después ya se podrán pensar en cosas mayores. Aunque esperamos volver una vez más al balcón del Ayuntamiento para celebrar un ascenso a Segunda División", apuntó Vázquez durante la ceremonia.