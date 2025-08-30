La Copa Club de Tenis de Oviedo, para Winter y Vives
La ovetense se impone a la estadounidense Isabelle Thi De Luccia en la última ronda de la fase previa junior del torneo del US Open, donde Alcaraz alcanza los octavos de final tras derrotar a Darderi
A. L. / Efe N. L.
La tenista asturiana Eugenia Zozaya, del Club de Tenis de Oviedo, se metió en el cuadro final del torneo junior del US Open después de derrotar a dos rivales estadounidenses en la fase previa. La ovetense se impuso (6-3 y 6-4) el jueves a Sena Yoon en la primera ronda de las dos que tenía que superar para meterse en el cuadro final y ayer superó (6-3 y 7-5) a Isabelle Thi De Luccia.
Un torneo en el que Carlos Alcaraz solo necesitó de 1 hora y 44 minutos para solventar su partido de tercera ronda contra el ítalo-argentino Luciano Darderi (6-2, 6-4 y 6-0) y se clasificó para los octavos de final del "grande" neoyorquino. Tras lucir un nivel estelar contra Reilly Opelka y el italiano Mattia Bellucci, el español prolongó su momento dulce.
El campeón de este Grand Slam en 2022 recuperará el número uno en el ránking mundial si iguala o mejora el resultado del italiano Jannik Sinner en este torneo. Vive un gran momento de forma Alcaraz, que sumó su triunfo número 20 en el cemento neoyorquino y que solo ha perdido tres veces en este torneo en su carrera.
Benjamin Winter y Pedro Vives se alzaron ayer con la Copa Real Club de Tenis de Oviedo, en su modalidad de dobles, al imponerse por 6-4 y 6-3 a Iván Marrero y Rafael Izquierdo, en un partido que la pareja vencedora dominó en todo momento. También se disputaron las semifinales del cuadro individual, en las que Pedro Vives, que hoy puede hacer doblete en Oviedo, se impuso al italiano Lorenzo Giustino por 6-3 y 7-5. Miguel Damas llega a la final tras retirarse por lesión su oponente, Javier Barranco. El marcador en el momento de la retirada era de 7-5 y 4-2 a favor de Damas. Pedro Vives y Miguel Damas jugarán hoy, a partir de las 12.00 horas, la final del torneo ovetense.
