No hay dos sin tres: el portugués Giesteira se hace de oro en el hípico de Las Mestas

La cuarta jornada de Hípico en Gijón finalizó con la prueba cuatro estrellas (Trofeo Fundación Gijón Rural) con formato de un desempate y altura máxima de 1,55 metros. Rodrigo Giesteira demostró una vez más el gran estado de forma en el que se encuentra y consiguió su tercera victoria en Las Mestas, segunda junto a "Karonia.L", yegua con la que ya había dominado la prueba inaugural del cuatro estrellas. El portugués completó una prueba impecable, el desempate más rápido que realizó con esta montura, en 43.50 segundos, ante 8.362 espectadores.

El recorrido planteado para el desempate de este cuatro estrellas tuvo una longitud de 350 metros, con nueve obstáculos y diez esfuerzos. El tiempo permitido fue de 56 segundos, mientras que el límite fue de 112. En el desempate participaron ocho jinetes, mientras que, en las series previas, saltaron en Las Mestas un total de 47 jinetes. En estas series, la pista contaba con otro recorrido que estaba formado por 13 obstáculos y 16 esfuerzos, entre los que destacaron un triple vertical/fondo/vertical y un doble (triple barra/vertical).

Detalle del público asistente. / Marcos León

El podio lo completaron dos jinetes franceses. En la segunda posición, el binomio formado por Jules Orsolini y "Charlotte 198" consiguió la plata con un tiempo de 51.67 segundos. Junto al ganador, Orsolini fue el único jinete en completar el recorrido del desempate de forma impecable, lo que le permitió obtener un segundo puesto a pesar de completar la prueba con uno de los peores tiempos.

Julien Epaillard fue el encargado de cerrar el podio de la última prueba de la jornada en Las Mestas. Junto a "Donatello d’Auge" logró ser el más veloz en completar el recorrido, al detener el cronómetro en 43.28 segundos, pero un fallo en uno de los obstáculos le llevó al bronce.

Giesteira recorre el circuito de Las Mestas tras lograr la victoria. / Marcos León

El primer español clasificado fue Pello Elorduy con "Flonflon" . El binomio, muy aplaudido por el público a su salida a la pista, completó la prueba con un fallo y un tiempo de 45.54 segundos.

En la tercera y última pruebas del día de hípica en Las Mestas Asturias también estuvo representada. Sira Martínez, que entró en la pista entre aplausos, obtuvo un tercer puesto en su serie, décima posición en la clasificación general con la que se quedó a las puertas del desempate.

El podio: Giesteira, vencedor, en el centro; Jules Orsolini, a su derecha, segundo, y el también francés Julen Epaillard, tercero. / Marcos León

La jornada de hoy arranca con la prueba CSI Caballos Jóvenes a las 12.15 horas, a la que le sigue el CSI 2* Baremo A con un desempate a las 14.15 horas. Para completar la jornada de hípica en Gijón, se disputa a las 18.45 el CSI 4* con Baremo C, un formato en el que lo primordial es el tiempo en el que se completa el recorrido. Ellos se refleja en que, en este Baremo C, los errores suman segundos.