El Lobas Oviedo Femenino gana al Balonmano Gijón en un torneo preparatorio en León

El Lobas Global Atac Oviedo superó sin dificultad al Balonmano Gijón en las semifinales del II Torneo de Verano Villanueva de las manzanas, que se celebra en la localidad leonesa de Villacelama. Las ovetenses demostraron que son de otra categoría, se impusieron a las gijonesas por 39-17 y hoy disputarán la final contra el anfitrión, el Cleba León, a partir de las 19.30 horas.

El Balonmano Gijón, ante el Boadilla por el tercer puesto

Con anterioridad, el conjunto gijonés disputará el partido por el tercer puesto ante el Balonmano iKasa Boadilla. Las leonesas ganaron en la otra semifinal del torneo a las madrileñas por un claro 31-24. El encuentro entre equipos asturianos, en sí, tuvo poca historia, más allá de que ambos equipos aprovecharon para afinar su preparación de cara al comienzo de la competición oficial.

Un resultado contundente al descanso

Las Lobas firmaron un 3-0 de salida, pero no consiguieron abrir brecha hasta mediado el primer tiempo, con otro parcial de 4-0 que estiró la diferencia hasta los seis goles (13-7). Dos goles de Begoña Otero de portería a portería certificaron una primera parte de claro dominio azul (23-9).

Lisa Chiagozie, líder de la defensa azul

La distancia se amplió en una segunda parte en la que la ofensiva del Lobas Oviedo estuvo dirigida por Lisa Chiagozie, exjugadora del MotiveMarket.com gijonés.