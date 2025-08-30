Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marcos Blanco y Fofana, la ilusión que respira el Marino de Luanco

El club de Segunda Federación ha presentado a dos de sus incorporaciones

Marcos Blanco y Fofana, la ilusión que respira el Marino |

Marcos Blanco y Fofana, la ilusión que respira el Marino | / CLUB MARINO

El Marino aprovechó la preparación de la final de la Copa Federación, que le enfrenta mañana al Mosconia en Grado, para presentar a dos de sus fichajes de esta temporada, Marcos Blanco y Fofana (en la imagen, flanqueando a Luis Gallego, el presidente del club, ayer en Miramar).

Ambos se muestran encantados con el ambiente que se han encontrado y aseguran que hay plantilla y cuerpo técnico para "hacer una temporada muy buena".

Asturias ya copa el 15% de los rescates del Estado a empresas: tres conocidas firmas en la lista

Despedida con diplomas a las vacaciones de verano en Corvera

La situación de un anhelado proyecto en Gijón: el estudio para soterrar el Muro supera el penúltimo paso

Ignacio Ruiz, comisario para "Oviedo, Capital Europea de la Cultura 2031": "Debemos tener un debate sobre el tipo de ciudad que queremos en cien años"

Y a la tercera fue la vencida: así superó Gijón su propio récord de escanciado de sidra

La sidra asturiana tiene mucho arte: cuadros, literatura, música.... todo lo inunda

