Marcos Blanco y Fofana, la ilusión que respira el Marino de Luanco
El club de Segunda Federación ha presentado a dos de sus incorporaciones
El Marino aprovechó la preparación de la final de la Copa Federación, que le enfrenta mañana al Mosconia en Grado, para presentar a dos de sus fichajes de esta temporada, Marcos Blanco y Fofana (en la imagen, flanqueando a Luis Gallego, el presidente del club, ayer en Miramar).
Ambos se muestran encantados con el ambiente que se han encontrado y aseguran que hay plantilla y cuerpo técnico para "hacer una temporada muy buena".
